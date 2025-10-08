Doble ejecución en Navolato: Asesinan a balazos a jóvenes en la calle y a plena luz del día

Navolato, Sinaloa.- Durante la mañana de este miércoles 8 de octubre de 2025 se reportó una doble ejecución a balazos en la comunidad de Toboloto, perteneciente a la sindicatura de Bachimeto, en el municipio de Navolato, en donde dos jóvenes fueron asesinados en plena vía pública. Los primeros reportes indican que los hechos ocurrieron junto a la carretera que comunica de Navolato-Altata hacia el poblado de La Loma, lo que generó una intensa movilización policíaca.

Según información proporcionada por el portal de Los Noticieristas, los occisos fueron identificados de manera extraoficial como Jesús Manuel 'N' y Saúl Antonio 'N', ambos de 25 años de edad y con domicilio en la mencionada comunidad. A un costado de los cuerpos se encontró una motocicleta de la marca Italika FT150, color rojo y modelo reciente, la cual fue retirada antes de la llegada por parte de las fuerzas del orden.

Según los datos fue alrededor de las 8 de la mañana cuando las víctimas se encontraban bajo la sombra de un árbol de guamúchil, a un costado del acotamiento del carril de sur a norte de la avenida principal de Toboloto y a unos 200 metros al sur del Libramiento Antonio Toledo Corro, también conocido como carretera Navolato-Altata", detalló el medio citado anteriormente.

¡Quedaron junto a su moto! Ejecutan a dos jóvenes en la entrada principal al poblado de Toboloto en #Navolato, según las autoridades las víctimas presentaron múltiples impactos de arma de fuego.



— Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) October 8, 2025

Por su parte, testigos oculares señalaron que los afectados estaban a bordo de la motocicleta y se encontraban estacionados a la orilla de la rúa, cuando sujetos armados, quienes se desplazaban en un automóvil particular, arribaron el sitio y les dispararon en repetidas ocasiones hasta que los privaron de la vida. Posteriormente, los responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido, mientras que vecinos del sector alertaron a las autoridades a través de las líneas de emergencias.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) acudieron a la ubicación y confirmaron el doble homicidio, por lo que procedieron a delimitar el perímetro. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo, mientras que agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizaron el resto de las diligencias en el área.

Finalmente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar las pruebas de ley, mientras que familiares de las víctimas llegaron al sitio para identificarlos de manera extraoficial, ya que no tuvieron la oportunidad de apreciar con claridad las características de los jóvenes.

Privan de la vida a dos jóvenes en el poblado de Toboloto, Navolato — Noroeste (@noroestemx) October 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui