Emergencia en Hermosillo: Trabajador sufre descarga eléctrica en el Mercado Municipal

Hermosillo, Sonora.- Un trabajador fue hospitalizado de urgencia durante la tarde de este miércoles 8 de octubre, tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de instalación en el interior del Mercado Municipal Número 1, ubicado en el corazón del centro de Hermosillo. El incidente movilizó a los cuerpos de socorro, quienes le brindaron atención médica en el lugar, logrando salvarle la vida.

Francisco Ramírez, comandante del Departamento de Bomberos, confirmó que el reporte fue recibido a través del número de emergencias 911 aproximadamente a las 19:00 horas. Una unidad de la Estación Centro fue despachada hacia las calles Monterrey y Matamoros para atender la situación. Al llegar, los paramédicos encontraron a un hombre lesionado, cuya identidad no ha sido revelada, quien se encontraba trabajando en la colocación de un cartel luminoso.

En una acción coordinada con personal de la Cruz Roja, los bomberos aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar para estabilizar al afectado antes de su traslado a un hospital para recibir atención médica. "Se recibió el reporte de una persona que sufrió una descarga eléctrica. El personal de la Estación Central, en conjunto con la Cruz Roja, realizó las maniobras de reanimación y se aseguró su traslado al servicio médico", detalló el comandante Ramírez.

Una vez que la emergencia fue controlada y el herido fue puesto a salvo, se dio aviso a las autoridades de Protección Civil, quienes han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del accidente. Según explicó Ramírez, los peritos analizarán el equipo que manipulaba el trabajador, así como el procedimiento que seguía, para identificar si el suceso fue producto de una falla en el proceso, un desperfecto en el equipo o una instalación eléctrica deficiente.

La víctima fue atendida en el suelo del mercado municipal

El comandante aprovechó la ocasión para emitir una importante recomendación a la ciudadanía y a los profesionales del sector, señalando la necesidad de adoptar medidas de seguridad estrictas al realizar trabajos eléctricos. "Es fundamental que se utilicen los componentes adecuados, como guantes aislantes y materiales de calidad. Obviamente, cualquier trabajo de esta naturaleza debe ser realizado por personal capacitado para prevenir este tipo de accidentes", puntualizó.

Fuente: Tribuna