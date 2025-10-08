Encuentran el cuerpo de Edgar Alonso en el traspatio de una vivienda en Ciudad Obregón; tenía 2 años desaparecido

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras dos años de intensa búsqueda, el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme AC logra regresar a otro desaparecido con su familia. Se trata de Edgar Alonso, cuyo cuerpo fue encontrado en el traspatio de una vivienda en Ciudad Obregón. La noticia la dio a conocer el grupo de mujeres a través de sus redes sociales.

Edgar Alonso Castro Acuña estaba desaparecido desde el pasado 1 de abril de 2023 en la colonia Los Presidentes y el 12 de agosto de este año su cuerpo fue encontrado en el traspatio de una vivienda en la colonia Rincón del Valle. Después de las acciones de búsqueda del colectivo, el área fue procesada por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quien ayer 7 de octubre, tras el proceso de identificación, entregó sus restos.

Encuentran el cuerpo de Edgar Alonso en el traspatio de una vivienda en Ciudad Obregón

Mediante un mensaje en redes sociales, el colectivo compartió un mensaje: "Con profunda tristeza lamenta informar que Edgar Alonso Castro Acuña fue localizado sin vida por nuestro colectivo, el 12 de agosto del 2025, en el traspatio de una vivienda en la colonia Rincón del Valle. Sus restos fueron entregados el día de hoy. A su familia les enviamos un abrazo sincero, esperando que nuestro Dios les envíe pronta resignación". El texto también fue acompañado con la siguiente afirmación: "Sin bajar los brazos... sin rendirnos... hasta encontrarte... hasta traerte a casa. Misión cumplida".

Constantemente, el colectivo se encuentra compartiendo fichas de búsqueda, lo que hace notar que la problemática de las desapariciones forzadas sigue siendo uno de los principales temas al hablar de la inseguridad en México. Es por ello que invitan a apoyar las búsquedas con la donación de artículos. También llaman a denunciar puntos de búsqueda de forma anónima y, en caso de tener un desaparecido, acudir a las oficinas del Servicio Médico Forense para realizarse una prueba de ADN.

El pasado 30 de septiembre de este año, el colectivo tuvo una jornada de búsqueda de cinco días en las colonias del sector de Urbi Villa; se espera que próximamente el colectivo salga de nuevo a campo. "Se les hace un llamado a las personas que saben dónde se encuentre alguna fosa clandestina; se pueden comunicar a la página o bien al celular 644 127 7784", compartieron.

Fuente: Tribuna del Yaqui