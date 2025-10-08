Encuentran vehículo abandonado al norte de Sonora; contenía 26 explosivos para drones

Sonoyta, Sonora.- Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano lograron el aseguramiento de un vehículo que contenía artefactos explosivos, diseñados para ser usados por drones. El hallazgo tuvo lugar en una zona de monte del municipio de General Plutarco Elías Calles, al norte de Sonora. El descubrimiento tuvo lugar durante patrullajes de vigilancia en las inmediaciones de la localidad de División del Norte.

El personal militar identificó una camioneta tipo pick up estacionada en una ubicación aislada, por lo cual realizaron los protocolos de inspección. Al aproximarse y confirmar que el vehículo se encontraba en estado de abandono, los efectivos procedieron a una revisión de su interior. Fue entonces cuando localizaron el cargamento de 26 explosivos, adaptados específicamente para su uso en vehículos aéreos no tripulados.

Este método representa una evolución táctica empleada por organizaciones criminales para efectuar ataques a distancia, minimizando el riesgo para sus operadores y maximizando su alcance. Siguiendo el debido proceso, tanto el vehículo como los artefactos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación (AMPF) en la entidad. Dicha instancia abrió la carpeta de investigación correspondiente.

De esta manera se busca identificar a los responsables y determinar la procedencia del material. Asimismo, las autoridades informaron que los 26 explosivos serán destruidos de manera controlada por personal especializado en manejo de materiales de guerra, garantizando la seguridad y eliminando cualquier riesgo para la población. Este decomiso constituye un golpe a la capacidad logística y ofensiva de los grupos delictivos que operan en la región.

En #Sonora, integrantes de la #GuardiaNacional, en coordinación con el #EjércitoMexicano, aseguraron un vehículo con 26 artefactos explosivos para dron, presuntamente utilizados por la delincuencia organizada. Los hechos se registraron al realizar patrullajes de seguridad y… pic.twitter.com/RstI12v3e5 — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) October 9, 2025

Fuente: Tribuna y Guardia Nacional