Explota transformador de la CFE en Ciudad Obregón; se movilizan a cuerpos de emergencia

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde del miércoles 8 de octubre, una falla técnica en un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó un conato de incendio en la infraestructura ubicada en la fraccionamiento Misión del Real, al sureste de Ciudad Obregón. El incidente, localizado sobre la banqueta, entre las calles Misión del Real entre Obrero Mundial y Real de Marbella, generó una rápida movilización de los servicios de emergencia.

La pronta respuesta de los residentes, quienes alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911, permitió una intervención oportuna. Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Cajeme, cuyo personal procedió a controlar y sofocar las llamas de manera eficiente, evitando que el fuego se propagara. De forma paralela, elementos de seguridad pública establecieron un perímetro para resguardar la zona y facilitar las maniobras.

Una vez controlada la situación, equipos técnicos de la CFE se presentaron en el sitio para evaluar los daños y comenzar con las labores de reparación. Como consecuencia, algunas viviendas experimentaron una interrupción temporal en el suministro. Sin embargo, el servicio fue restablecido en su totalidad horas más tarde, tras confirmarse que la instalación operaba nuevamente bajo condiciones seguras. El incidente concluyó sin personas lesionadas, limitándose a daños materiales en el equipo eléctrico.

El transformador sufrió daños que pudieron ser reparados

En otro percance ocurrido en Cajeme, una mujer resultó con lesiones leves luego de una fuerte volcadura registrada la noche del pasado lunes 6 de octubre al poniente de la comisaría de Pueblo Yaqui. El accidente vehicular ocurrió sobre la calle 900 y calle 3½, en la zona rural del Valle del Yaqui, donde un automóvil tipo sedán terminó llantas arriba tras perder el control por causas que aún no se han determinado.

De acuerdo con el informe de las autoridades cajemenses, la unidad siniestrada corresponde a un Ford Figo, color gris y modelo reciente, que era conducido por una mujer de aproximadamente 35 años de edad, cuya identidad no ha sido revelada a medios de comunicación. A raíz del percance, el vehículo quedó recostado sobre su techo, lo que generó una rápida movilización de los servicios de emergencia.

Fuente: Tribuna