FGR vincula a proceso a 'El Chuky', piloto de Los Chapitos; irá a Cefereso en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 8 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), confirmó que un juez federal vinculó a proceso a Juan Pablo Vargas Báez, alias 'El Chuky', previamente identificado como piloto aviador al servicio de la facción de Los Chapitos, correspondiente al Cártel de Sinaloa.

En cuanto a los delitos que se le imputan a Vargas Báez, se encuentran aquellos relacionados con la delincuencia organizada y el tráfico de armas. De hecho, este sujeto fue acusado de colaborar en la introducción clandestina al territorio nacional de armas, municiones, cartuchos y explosivos, así como en su posterior fabricación sin los permisos correspondientes, desempeñando funciones de dirección o administración dentro de la organización.

Recientemente, su captura se realizó durante un operativo en Badiraguato, Sinaloa, en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y, por supuesto, la fiscalía capitalina. Posteriormente, se reveló que el juez de control ordenó su internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, ubicado en Sonora, y otorgó tres meses para la investigación complementaria.

Juan Pablo Vargas Báez

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, según el gabinete de seguridad federal, Vargas Báez está incluido en la misma causa penal que 12 objetivos de alto nivel del Cártel del Pacífico, entre ellos Ovidio Guzmán López, 'El Ratón', Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Julio César Chávez Jr., quien salió de una prisión federal en Hermosillo, Sonora, el domingo 24 de agosto de 2025.

#FGR obtuvo en Sonora, vinculación a proceso contra Juan “V”, probable responsable de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas en su modalidad de quien participe en la introducción al territorio nacional. Fue detenido en… pic.twitter.com/2vxYzQpFzN — FGR México (@FGRMexico) October 8, 2025

El 30 de septiembre, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, se pronunció al respecto: "En un operativo realizado en Badiraguato, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a Juan Pablo “N”, alías 'El Chuky', identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa, quien cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas."

Fuente: Tribuna del Yaqui