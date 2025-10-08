Hermosillo busca frenar repunte de homicidios y fortalecer la seguridad ciudadana

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo enfrenta un momento clave en materia de seguridad: lograr que la reducción de la violencia letal no sea un hecho aislado, sino una tendencia sostenida, así lo señaló Ernesto Urbina Miranda.

El director general de 'Hermosillo ¿Cómo Vamos?', advirtió que, aunque hubo una baja importante en homicidios en 2023, los números de 2024 y lo que va de 2025 muestran un repunte que no debe ignorarse.

"En los últimos meses hemos tenido un incremento de la violencia letal. Esperemos que la tendencia se revierta y logremos entornos más pacíficos para la ciudadanía", indicó.

Precisó, que entre 2021 y 2022 se registraron más de 250 homicidios en la capital. En 2023 la cifra cayó a menos de 100, lo que fue un avance relevante; sin embargo, en 2024 los asesinatos volvieron a superar los 150, lo que plantea el reto de evitar un ciclo de altibajos.

Director General de 'Hermosillo ¿Cómo Vamos?'

Más allá de la estadística, Urbina subrayó que la percepción ciudadana muestra una ligera contención en la sensación de inseguridad. No obstante, aclaró que aún existen polígonos con condiciones socioeconómicas adversas donde persisten riesgos y delitos patrimoniales que afectan directamente a las familias.

"La estrategia municipal ha incluido más patrullas y equipamiento para la Policía Preventiva, lo cual representa un paso necesario, pero no suficiente, la presencia y el equipamiento son clave para una policía más sólida, pero no se trata solo de eso. La coordinación con otros niveles de gobierno y agencias de seguridad es fundamental, sobre todo cuando hablamos de homicidios vinculados al crimen organizado", explicó.

Por último, Urbina Miranda mencionó que, la violencia letal en la ciudad está estrechamente relacionada con confrontaciones criminales, un fenómeno que supera las capacidades exclusivas de la policía municipal. Por ello, insistió en que el fortalecimiento de la cooperación institucional debe ir de la mano con una política de proximidad que incentive la denuncia por parte de la sociedad.

Actualmente, más del 90 por ciento de los delitos no se reportan, lo que limita la posibilidad de una respuesta efectiva por las policías. La confianza en las instituciones, se construye con resultados palpables y con una relación más cercana con los vecinos.

La ciudad de Hermosillo actualmente cuenta con 354 unidades eléctricas de la policía.

Fuente: Tribuna del Yaqui