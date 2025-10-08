Identifican a hombre que fue rescatado amarrado y golpeado al oriente de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del martes 7 de octubre de 2025, una llamada anónima generó una intensa movilización por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, pues se reportó que un hombre presuntamente había sido privado de la libertad en el fraccionamiento El Campanario, al oriente de Ciudad Obregón, Sonora. El individuo tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital de la localidad para recibir atención médico.

De acuerdo con los reportes preliminares, elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública, Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se presentaron en el sitio y corroboraron que el sujeto se encontraba amarrado, además de que presentaba signos de violencia en varias partes de su cuerpo. El hecho se registró en una vivienda que se ubica en las calles San Martín y Santa Rosa, en donde fue localizada la víctima.

Tras ser llevado a un nosocomio se reportó que el hombre presentaba lesiones consideradas graves, que tardarán más de 15 días en sanar. Por su parte, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Hasta el momento, ninguna autoridad municipal o estatal ha brindado detalles sobre él o los responsables del caso.

Identifican a hombre

De forma extraoficial se indicó que el afectado fue identificado como Cristian E. Y., de 34 años de edad, de quien se dijo se desempeña como lavacarros en la zona centro de Ciudad Obregón. Luego de ser liberado, paramédicos de Cruz Roja constataron que se encontraba policontundido, por lo que requirió ser trasladado a un centro médico bajo resguardo policial. Los hechos quedaron estipulados en el respectivo Informe Policial Homologado (IPH).

Después de recibir el informe, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comenzó con las indagatorias complementarias para dar con los responsables, por lo que se espera un informe actualizado por parte de la autoridad competente en los próximos días sobre el caso, así como sobre el estado de salud del perjudicado.

