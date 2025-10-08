Influencer mata a su novia en Edomex e intenta escapar en calzones; crimen quedó en VIDEO

Atizapán de Zaragoza, Estado de México.- Este 7 de octubre, autoridades confirmaron la vinculación a proceso de Rodolfo S., creador de contenido e influencer conocido como 'Wero Bisnero', quien fue detenido por elementos policiales en Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex), tras ser señalado por el presunto delito de feminicidio en agravio de su novia, pese que tiene esposa.

De acuerdo con información oficial compartida por el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como el C4, el influencer, dedicado a compartir consejos sobre finanzas y emprendimiento, habría asesinado a su pareja sentimental la noche del pasado sábado 4 de octubre de 2025. Tras cometer el feminicidio, el masculino intentó escapar del lugar solo usando calzones, sin embargo, autoridades lo retuvieron.

???????Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

INTENTÓ ESCAPAR en CALZONES, el FEMINICIDA

Así se subió a su camioneta Rodolfo Sandoval.

Intentaba huir de los guardias de Loma Antigua y de @PoliciaAtizapan

Acababa de asesinar a Renata, frente a su niña.

Al final acabó detenido y en @FiscaliaEdomex



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/5n2vVEIuPc — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 8, 2025

Ha trascendido que esa noche, personal de seguridad de un edificio residencial ubicado en Loma Antigua alertó a las autoridades sobre el hallazgo de una mujer sin vida dentro del inmueble. Policías municipales acudieron al lugar y lograron interceptar a Rodolfo justo cuando intentaba abandonar el complejo habitacional a bordo de su camioneta. Testimonios refieren que el sujeto fue detenido sin oponerse y que, al ser interceptado, expresó "no me voy a resistir".

Más tarde, la víctima fue identificada como Renata Palmer, con quien el detenido mantenía una relación sentimental extramarital. Según las primeras indagatorias, la pareja habría tenido una discusión horas antes del crimen, lo que llevó al agresor a presentarse en el departamento de la mujer y atacarla a la entrada del inmueble, donde finalmente perdió la vida. En el momento del ataque, la hija de Renata se encontraba dentro del departamento.

Tras cometer el crimen, el agresor regresó a su domicilio, ubicado algunos pisos abajo del departamento de la víctima, y pidió ayuda a su esposa para ocultar las evidencias. De acuerdo con el informe policial, la mujer lo ayudó a deshacerse de la ropa manchada de sangre, colocándola dentro del horno de la estufa con la intención de quemarla.

EL “WERO BISNERO” a la CÁRCEL por FEMINICIDIO

Rodolfo Sandoval

La @FiscaliaEdomex lo mandó a prisión esta madrugada.

Está acusado de asesinar a Renta, frente a su pequeña hija.

Así se hacía promoción en redes

Así acabó: detenido por @PoliciaAtizapan



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/kw6VAZLL5g — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 8, 2025

Acto seguido, Rodolfo S. intentó huir del lugar en su vehículo, sin embargo, fue detenido por la barrera de seguridad del edificio, momento en el que los agentes municipales arribaron y procedieron con su captura. Un video de las cámaras de seguridad muestra al individuo acercándose a los policías con las manos extendidas, confirmando que no opuso resistencia y que tenía solo ropa interior.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-EM) confirmó que el detenido fue presentado ante un juez de control y, este 7 de octubre, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio, imponiéndosele la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui