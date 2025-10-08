Llevaba días muerto: Dentro de caja de tráiler, localizan a hombre sin vida en Sonora

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este miércoles, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, en coordinación con personal del Gobierno Federal, desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones del sur de Hermosillo, luego de que en una pensión para tráileres fuera localizado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. El ahora fallecido permanece en calidad de desconocido.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron hoy, miércoles 8 de octubre de 2025, alrededor de las 10:00 horas, tiempo local, cuando trabajadores de la pensión para tráileres Perisur se percataron de que un camión de carga llevaba días sin movimiento, por lo que procedieron a revisarlo. En la caja de transporte ubicaron a una persona inconsciente, la cual llevaría ya varios días sin vida.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron este miércoles 8 de octubre. Foto: Facebook

De inmediato se dio aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Guardia Nacional. También llegaron al sitio paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a la víctima.

No obstante, los socorristas solo pudieron confirmar que este ya no contaba con signos vitales. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado si el ahora fallecido fue víctima de homicidio o pereció por causas naturales; tampoco se han compartido detalles sobre su aspecto o identidad. Solo se puntualizó que el cuerpo será entregado a personal del Servicio Médico Forense (Semefo), para que se realice la necropsia de Ley.

De momento, la escena permanece acordonada, para ser entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Se espera que más tarde, las autoridades compartan un comunicado en el que detallen lo ocurrido. Desde luego, cualquier novedad sobre este hecho será reportado por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui