Lo detuvieron por llevar droga y resultó con orden de arresto por asesinato en Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora.- Un hombre llamado Alberto Santiago 'N', de 38 años de edad, fue detenido por el delito de homicidio calificado. Este individuo contaba con una orden de aprehensión, señalado como el presunto responsable del fallecimiento de quien vida respondía el nombre de Andrés 'N', de 40 años, en un suceso ocurrido a principios de octubre en la ciudad de San Luis Río Colorado.

Según informó este miércoles la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos que se le imputan tuvieron lugar durante la noche del pasado 5 de octubre, en el cruce de la avenida Mazatlán y la Calle 26, en la colonia El Mezquital. De acuerdo con el informe oficial, la víctima, Andrés 'N', se encontraba en las inmediaciones de un puesto de comida rápida cuando fue objeto de un ataque armado directo.

Sufrió una lesión producida por un proyectil de arma de fuego en la espalda, perdiendo la vida en el lugar de los hechos. Después del suceso, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes. El personal de servicios periciales de la Fiscalía de Sonora procesó la escena del crimen, logrando asegurar un casquillo percutido calibre .32, elemento que se integró como un indicio material clave en la carpeta de investigación.

De manera paralela, la colaboración de testigos presenciales resultó fundamental, ya que sus declaraciones permitieron a los agentes establecer una línea de investigación sólida y la probable identidad del agresor. Un elemento importante en el avance del caso fue la detención previa del sospechoso por un delito distinto. Alberto Santiago 'N' fue capturado por agentes del Mando Único por su aparente participación en actividades de narcomenudeo.

Ejecuta AMIC orden de aprehensión por homicidio en San Luis Río Colorado



Esta situación facilitó que la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y el Ministerio Público pudieran corroborar datos para solicitar a un juez la orden de aprehensión por el delito de homicidio. Dada su reclusión, el mandato judicial fue ejecutado bajo la figura de "orden de aprehensión por reclusión", notificándole de los nuevos cargos dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Luis Río Colorado, donde ya se encontraba internado.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora