Monterrey vs Pumas EN VIVO: ¿A qué hora y dónde VER la jornada 13 del Apertura 2025?

Guadalupe, Nuevo León.- En uno de los partidos más atractivos de la jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, Monterrey recibirá la visita de Pumas UNAM en la cancha del Estadio BBVA. Ambos equipos llegan con realidades completamente diferentes a este compromiso, sin embargo, el principal obligado es el cuadro universitario que debe salir con un resultado positivo si no quiere salir de la zona de play-in.

Los felinos se presentan a este encuentro registrando solamente un triunfo en sus últimos cinco partidos, mientras que su próximo oponente se mantiene peleando por la cima de la tabla general. De nueva cuenta, Efraín Juárez tendrá que ver el juego desde las gradas, ya que cumple una sanción de dos partidos de suspensión impuesta por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), esto por insultar al cuerpo arbitral durante el Clásico Capitalino ante América.

Actualmente, los dirigidos por Domènec Torrent se ubican en la tercera posición de la clasificación con 26 puntos, producto de ocho victorias, dos empates y dos derrotas. En contraparte, el conjunto capitalino se mantiene en la décima casilla con 13 unidades, resultado de tres triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. Si busca salir con los tres puntos de la Sultana del Norte, Pumas deberá apelar a esa garra que históricamente lo ha caracterizado.

¿Cómo llegan Monterrey y Pumas a la jornada 13 del Apertura 2025?

En acciones correspondientes a la jornada 12, Rayados se trasladó a la frontera y empató 2-2 con Xolos de Tijuana con un doblete incluido del mexicoargentino Germán Berterame. En contraparte, los pupilos de Efraín Juárez cayeron 2-1 ante Chivas en el Estadio Olímpico Universitario, a pesar de ir ganando el cotejo desde el minuto el minuto 48 gracias a una anotación del ecuatoriano Pedro Vite.

Posibles alineaciones Monterrey vs Pumas

Monterrey (probable XI): Santiago Mele, Ricardo Chávez, Stefan Medina, Sergio Ramos, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Fidel Ambríz, Óliver Torres, Jorge Rodríguez; Sergio Canales y Germán Berterame.

Pumas (probable XI): Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Álvaro Angulo, José Caicedo, Adalberto Carrasquilla; Pedro Vite, Alan Medina, Jorge Ruvalcaba y José Macías.

Dónde ver Monterrey vs Pumas

Día: Sábado 18 de octubre de 2025

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio BBVA

Dónde ver: TUDN y ViX Premium

