No era un turista: Detienen a fugitivo de Estados Unidos en pleno centro de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- En actos de cooperación judicial entre México y Estados Unidos, autoridades de Sonora lograron la detención de un ciudadano estadounidense que era buscado en dicho país por cargos relacionados con el uso de armas de fuego. El individuo, identificado como Roland 'N', de 34 años de edad y originario de Tucson, Arizona, fue localizado y asegurado en la ciudad de Hermosillo, donde presuntamente se ocultaba.

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), sobre él pesaba una orden de aprehensión emitida el 3 de octubre de 2023 por el condado de Maricopa, Arizona, por el delito de detonar un arma de fuego en una zona residencial, un acto considerado de alta peligrosidad para la comunidad. El arresto fue el resultado de un operativo conjunto ejecutado el pasado 7 de octubre en la colonia Centro de Hermosillo.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), colaboraron estrechamente con personal del Instituto Nacional de Migración (Inami) para efectuar el aseguramiento en la calle Morelia. La participación de Migración fue de gran importancia para procesar su estatus irregular en el país. Una vez completados los procedimientos correspondientes en México, Roland 'N' será deportado del territorio nacional.

Su entrega a las autoridades estadounidenses se realizará en la Garita Internacional Dennis DeConcini, en Nogales. Ahí, será puesto bajo la custodia de los Agentes del Servicio de Alguaciles (U.S. Marshals) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quienes se encargarán de su traslado para que enfrente el proceso legal en su contra. La FGJES señaló que este tipo de acciones refuerzan la eficacia de los mecanismos de colaboración transfronteriza.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora