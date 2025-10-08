¿Otra tragedia en playa de San Carlos? Joven es salvado de morir ahogado (VIDEO)

Guaymas, Sonora.- La tarde del miércoles 8 de octubre de 2025, estuvo a punto de ocurrir una nueva tragedia en la playa de San Carlos, Guaymas, cuando un joven de identidad desconocida ingresó al mar para nadar y pasar un buen rato dentro del agua. Sin embargo, todo se complicó al intentar regresar a la orilla debido a las fuertes olas y la corriente, por lo que no le quedó más remedio que pedir ayuda a gritos.

Afortunadamente, llegaron a tiempo elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y del Rescate de San Carlos, quienes lograron poner a salvo a la víctima. De hecho, en redes sociales circula un video en el que se aprecia cómo el bañista desaparece por unos instantes bajo una ola. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna fuente oficial se ha pronunciado sobre el hecho.

Cabe mencionar que, en la mañana del martes 7 de octubre de 2025, se encontró el cuerpo sin vida de un joven que había desaparecido desde la noche del lunes. Como informamos en TRIBUNA, el joven había estado consumiendo bebidas alcohólicas con un par de amigos y, aproximadamente a las 13:00 horas, decidió meterse a nadar; después de unos minutos, perdieron por completo su rastro.

El joven fue rescatado

En este caso, el occiso fue identificado como Luis Ángel H., de 20 años, originario de la Ciudad de México, quien trabajaba en una empresa constructora local. Su cuerpo fue trasladado al área de Medicina Forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para los procedimientos correspondientes y para que los familiares pudieran realizar la identificación legal.

Gran trabajo de rescatistas en San Carlos… pic.twitter.com/olQBjai22Y — El Viejón de San Carlos (@elviejonsc) October 8, 2025

Debido a las condiciones climáticas provocadas por el huracán 'Priscilla', las aguas se encuentran más peligrosas de lo normal. Por ello, las autoridades de San Carlos hacen un llamado a la población a no exponerse al riesgo, ya que incluso los buenos nadadores pueden ser arrastrados por las olas, y lo que comienza como una aventura de unos segundos puede convertirse en tragedia, o como ocurrió este miércoles, en un gran susto.

Fuente: Tribuna del Yaqui