Pasará 50 años en la cárcel: Karina fue hallada culpable de matar a su amiga en Edomex

Tultitlán, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó este miércoles que un caso de homicidio fue resuelto, resultando en una condena de 50 años de prisión para una mujer de nombre Karina Osorio Caballero. La señalada fue encontrada culpable del delito de homicidio calificado, perpetrado en contra de una persona del sexo masculino con quien mantenía una relación de amistad.

Los hechos que culminaron en esta sentencia ocurrieron el pasado 19 de octubre de 2024. De acuerdo con la carpeta de investigación, los sucesos sucedieron al interior de una vivienda localizada en la colonia La Isla, del municipio de Tultitlán. En el lugar se encontraban la víctima, la ahora sentenciada y al menos una persona más, durante una convivencia social. Sin embargo, en un momento determinado, surgió una disputa verbal entre los presentes.

La discusión escaló a una agresión física en la que Karina, en complicidad con otra persona, golpeó a la víctima. Posteriormente, utilizaron un arma punzocortante para atacarla, causándole heridas que le provocaron la muerte en el sitio. Tras cometer el acto, los responsables huyeron del lugar. Una vez que las autoridades tomaron conocimiento del crimen, la FGJEM activó los protocolos correspondientes e inició una investigación.

Agentes del Ministerio Público y de la Policía de Investigación recabaron las evidencias necesarias, incluyendo testimonios y peritajes, que permitieron establecer la probable participación de Osorio Caballero en el asesinato. Con una carpeta de investigación sólida, se solicitó a la autoridad judicial una orden de aprehensión en su contra. El mandamiento judicial fue otorgado y ejecutado en el mismo mes de octubre de 2024.

En la detención, realizada en el municipio de Atizapán de Zaragoza, participaron elementos de la FGJEM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM). Tras su captura, la implicada fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social 'Licenciado Juan Fernández Albarrán', en Tlalnepantla, donde quedó a disposición de un juez.

Después de analizar las pruebas aportadas por la Representación Social y desahogar el proceso legal, la autoridad judicial determinó su culpabilidad y dictó la condena de 50 años de prisión. Asimismo, la sentencia incluye sanciones económicas: una multa de 304 mil 424 pesos y un pago de 545 mil 156 pesos como concepto de reparación del daño.

Fuente: Tribuna y FGJEM