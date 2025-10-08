Policías asesinan de un balazo a joven en Morelos; testigos aseguran que solo grababa

Cuernavaca, Morelos.- Un joven de aproximadamente 20 años de edad, identificado como Luis Ángel 'N', perdió la vida la noche del pasado lunes 6 de octubre en Cuernavaca, Morelos, a causa de una herida por arma de fuego en la cabeza. El suceso ocurrió durante un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la colonia Los Patios de la Estación, por lo cual la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación para esclarecer los hechos.

Actualmente, existen dos versiones contrapuestas sobre los sucedido. Por un lado, la versión de la ciudadanía, respaldada por testimonios de vecinos, sostiene que fue un acto de abuso de autoridad. Según esta línea, agentes de la SSPC detuvieron a un residente que conducía un vehículo Seat Ibiza blanco para una revisión. Luis Ángel, quien trabajaba en el cercano Mercado Adolfo López Mateos y se dirigía a sus labores, procedió a grabar la interacción con su teléfono celular.

Testigos afirman que uno de los oficiales reaccionó de manera hostil, exigiéndole que dejara de grabar. Tras un breve altercado verbal y un manoteo para quitarle el dispositivo, el agente habría desenfundado su arma y disparado a corta distancia contra el joven. Los residentes de la zona enfatizan que solo escucharon una detonación y niegan que Luis Ángel estuviera armado o que existiera un enfrentamiento armado como se ha hecho creer.

En contraparte, la versión oficial de la SSPC, emitida a través de un comunicado, indica que el suceso se originó a raíz de la revisión de un vehículo que presuntamente contaba con reporte de robo, lo que "originó un enfrentamiento". Las autoridades no han proporcionado, hasta el momento, más detalles sobre la naturaleza de dicha confrontación. Como resultado de los hechos, los testigos reportaron que los agentes involucrados se retiraron del lugar en la patrulla con número de unidad A-01194.

uD83DuDEA8 Policía asesina a joven en Cuernavaca mientras grababa un operativo. Luis Ángel “N” recibió un disparo en la cabeza cuando documentaba una detención en la colonia Los Patios de la Estación. Autoridades ya investigan el hecho pic.twitter.com/KfBL0TIZiF — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 8, 2025

La SSPC confirmó que tanto el vehículo oficial como tres elementos que participaron en el suceso, junto con sus armas de cargo, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para rendir su declaración y someterse a las investigaciones periciales correspondientes. La dependencia informó además que presentará un informe que incluirá imágenes del vehículo civil implicado y de un arma de fuego corta que, según su reporte, será entregada a la FGE como parte de la evidencia.

Este es el policía de Margarita González y su unidad que ejecutó a un joven que lo grababa mientras amenazaba a un conductor en Patios de la Estación en #Cuernavaca, hasta el momento ni Urrutia ni nadie de la @sspc_morelos han dado la cara por estos hechos. pic.twitter.com/WS79oMwLYn — Morelos News (@_Morelos_News) October 7, 2025

Asimismo, la Unidad de Asuntos Internos de la propia SSPC inició un expediente para investigar la conducta de los oficiales. El incidente ha generado una fuerte reacción en la comunidad y en redes sociales, donde se condena la presunta implicación de un oficial en la muerte del joven. Vecinos de Los Patios de la Estación, una colonia que las autoridades catalogan con un alto índice delictivo, señalan la existencia de cámaras de vigilancia en un establecimiento cercano al lugar del suceso.

Vecinos de los Patios de la Estación, aseguran que el joven fue atacado directamente por un policía estatal, exigen hablar con el secretario de Gobierno @JuanSalgadoBrit , se localizan manifestándose en el centro de #Cuernavaca. #Morelos pic.twitter.com/albmsMaWhU — APD Noticias (@apdnoticias) October 8, 2025

Las imágenes captadas por dicho dispositivo podrían ayudar a determinar con exactitud la secuencia de los acontecimientos. La FGE será la encargada de analizar todas las pruebas y testimonios para deslindar responsabilidades.

Fuente: Tribuna