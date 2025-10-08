Reportan hallazgo de cráneo humano en predio abandonado al norte de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este miércoles 8 de octubre de 2025 se activó el Código Rojo por la presencia de restos humanos al norte de Ciudad Obregón, Sonora. Los primeros reportes indican que el hallazgo tuvo lugar en una propiedad abandonada que se encuentra cerca de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que generó una intensa movilización por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con los reportes preliminares, el suceso se registró aproximadamente a las 16:00 horas y, luego de ser alertados, elementos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Secretaría de Marina (Semar) se presentaron en el sitio en cuestión que se localiza al norte de la calle Pitahaya y al oriente de la Carretera Federal México 15, frente al Juzgado Oral Penal y cerca del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón.

Posteriormente, los uniformados solicitaron la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quien se encargó de las diligencias correspondientes en el área. Personal de los Servicios Periciales recabaron los restos humanos y los trasladaron hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se realizarán las pruebas correspondientes para determinar la identidad de la víctima, así como las causas de su muerte.

Versiones extraoficiales señalan que se trata de un cráneo humano que fue abandonado en el citado lugar; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por ninguna autoridad, por lo quedará esperar por un reporte detallado y actualizado en las próximas horas sobre el descubrimiento de estos restos humanos.

Autoridades de los diferentes niveles de gobierno se movilizaron al lugar del hallazgo.

Lo localizan sin vida en Ciudad Obregón

En otro caso similar registrado en Ciudad Obregón, el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme A.C. localizó sin vida a Édgar Alonso Castro Acuña en el traspatio de una vivienda. Édgar Alonso estaba desaparecido desde el pasado 1 de abril de 2023 y fue visto por última vez en la colonia Los Presidentes. El cuerpo del individuo fue encontrado el martes 7 de octubre de 2025 y el área quedó acordonada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).



#Seguridad | Encuentran el cuerpo de Edgar Alonso en el traspatio de una vivienda en Ciudad Obregón; tenía 2 años desaparecido uD83DuDEA8https://t.co/TdKOARpq76 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui