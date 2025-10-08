Sicarios ingresan a vivienda y ejecutan a balazos a una mujer al poniente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Un ataque armado registrado al interior de una vivienda del fraccionamiento Las Mañanitas, al poniente de Culiacán, movilizó a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, quienes confirmaron el violento hecho dejó como saldo a una mujer asesinada a balazos por gatilleros desconocidos. A su llegada, las fuerzas del orden encontraron la puerta abierta del domicilio y dentro fue localizada la víctima mortal.

De acuerdo con el portal de noticias Línea Directa, la hoy occisa fue identificada como Alejandra 'N', de 36 años de edad y originaria del estado de Durango. Trascendió que, aproximadamente a las 17:00 horas de este miércoles, las líneas de emergencias del 9-1-1 recibieron el reporte sobre una persona lesionada en dicho sector. Tras realizar patrullajes en la zona, las autoridades dieron con la residencia en cuestión sobre la calle Nueva Galicia, entre Vista del Sol y avenida Boznia.

Luego de una búsqueda por varios minutos en el sector, el inmueble fue hallado entre las calles Tical y Vista del Sol, donde estaba con las puertas abiertas, y vecinos señalaron que se habían escuchado las detonaciones de arma de fuego", detalló el medio anteriormente citado.

Una vez confirmado el homicidio, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acordonaron el perímetro. Posteriormente arribó personal de la Dirección General de Investigación Pericial y se encargó de los trabajos de campo, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes para que el cuerpo fuera llevado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Hasta este momento, no se tienen detalles o información precisa sobre el presunto o los presuntos responsables de este nuevo asesinato ocurrido en la capital sinaloense. Asimismo se presume que la víctima fue ultimada al interior de la vivienda en cuestión, ya que la fachada no presentaba impactos de proyectil de arma de fuego y elementos policíacos hallaron la puerta principal abierta al momento de su arribo al lugar de los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui