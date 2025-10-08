Sicarios matan a balazos a dos mujeres en una vivienda; investigan feminicidios en Nuevo León

Escobedo, Nuevo León.- La noche de este martes, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Nuevo León y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones del municipio de Escobedo, luego de que se reportara una agresión armada en una vivienda ubicada en la colonia Praderas de San Francisco. Este hecho violento dejó dos mujeres sin vida, las cuales no han sido identificadas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, martes 7 de octubre, alrededor de las 21:25 horas, tiempo local, en un domicilio ubicado sobre la calle San Félix, donde vecinos alertaron a las autoridades (mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911) tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Ante esto se activó el Código Rojo en el sector.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Madrugada #MTY: asesinan a dos mujeres a balazos en #Escobedo



Noticiero con @GerardoBurgoay Brisseida Moya en @ImagenTVMTY pic.twitter.com/3UbwxwWqUD — Imagen Televisión Monterrey (@ImagenTVMTY) October 8, 2025

Minutos después, unidades de la Policía Municipal de Escobedo, de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y del Grupo de Investigación de Feminicidios arribaron al sitio para confirmar el reporte. Al ingresar al inmueble, los agentes localizaron a una mujer sin vida dentro de la casa, mientras que otra víctima fue hallada afuera del domicilio; ambas tenían heridas producidas por arma de fuego. Ninguna de las dos había sido identificada al cierre de esta edición.

La zona de la balacera quedó acordonada para que personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizara el levantamiento de indicios y la recolección de pruebas balísticas para determinar el tipo de arma utilizada y la dirección de los disparos. Los peritos también realizaron un registro fotográfico y planimétrico del lugar como parte de las primeras diligencias.

Testimonios preliminares refieren que, tras el ataque, los presuntos responsables escaparon a bordo de una camioneta, aunque hasta el momento no se han dado a conocer las características del vehículo ni la ruta de huida. Elementos de la Policía de Escobedo y de la Guardia de Proximidad implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores, sin que se reportaran personas detenidas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) informó que ya se abrió una carpeta de investigación con perspectiva de género, con el objetivo de esclarecer el móvil del doble homicidio y dar con los responsables. Las pesquisas continuarán.

