Sigue la búsqueda de Sergio Duarte Armenta; desapareció mientras trabajaba en Bacúm

Bacúm, Sonora.- Sergio Duarte Armenta, empleado de una granja porcícola que se ubica en el poblado de La Esperancita, en las inmediaciones de la comunidad de San José de Bácum, se encuentra desparecido desde el pasado 6 de febrero de 2025, pero sus familiares mantienen viva la esperanza de que regrese a casa. Trascendió que el hombre de 59 años de edad se encontraba realizando sus labores diarias el día que desapareció sin dejar rastro alguno.

Desde ese momento, la familia de Sergio no ha descansado en la búsqueda, recorriendo caminos, rancherías y comunidades cercanas con la esperanza de encontrarlo con vida. Asimismo han estado exhortando a la población en general para que pueda proporcionar cualquier información que ayude a localizarlo, al mismo tiempo que las autoridades competentes realizan las labores necesarias para dar con su paradero.

Queremos tenerlo de vuelta con nosotros, no perdemos la fe de encontrarlo con vida", expresaron sus familiares a medios locales.

Por su parte, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió la ficha de búsqueda de Sergio Duarte Armenta. De acuerdo con el informe oficial, Duarte Armenta mide aproximadamente 1.70 metros de estatura y pesa alrededor de 80 kilogramos. Tiene el cabello cano y corto, tez blanca, ojos cafés medianos y complexión delgada. Sin embargo, no se especificaron señas particulares que pudieran ayudar a su pronta identificación.

Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para compartir cualquier información que pueda ayudar en su localización. Los reportes pueden hacerse al número 662 142 4970 o al correo comisiondebusquedadesonora@sonora.gob.mx. Toda aportación será tratada con confidencialidad.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha para localizar a Sergio Duarte Armenta.

Lo localizan sin vida en Ciudad Obregón

En otro caso registrado en Ciudad Obregón, el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme A.C. localizó sin vida a Édgar Alonso Castro Acuña en el traspatio de una vivienda. Édgar Alonso estaba desaparecido desde el pasado 1 de abril de 2023 y fue visto por última vez en la colonia Los Presidentes. El cuerpo del individuo fue encontrado el martes 7 de octubre de 2025 y el área quedó acordonada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

#Seguridad | Encuentran el cuerpo de Edgar Alonso en el traspatio de una vivienda en Ciudad Obregón; tenía 2 años desaparecido uD83DuDEA8https://t.co/TdKOARpq76 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui