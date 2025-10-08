Sonora: Vecina provoca pelea entre adolescentes en Nogales; varios resultan heridos

Nogales, Sonora.- El pasado martes 7 de octubre de 2025, alrededor de las 23:31 horas, las autoridades locales recibieron una denuncia por una fuerte riña entre vecinos en la calle San Benito, de la colonia San Carlos, en el municipio de Nogales, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, toda la situación comenzó por una señora llamada Brenda, quien propició un pleito que involucró a menores de edad.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes fueron informados por el denunciante, Carlos A., de 32 años, que se encontraba tranquilo en su domicilio junto a su familia cuando, de manera inesperada, apareció la vecina y le pidió a su hija que agrediera a los parientes del joven, supuestamente con el propósito de denunciar a las menores de golpear a la adolescente de 18 años.

Sin embargo, después de que comenzaran las agresiones, otra integrante de la comunidad también propinó golpes a las chicas de 14 y 11 años. Carlos intentó detener la situación, pero la mujer que inició el problema lo arañó en los brazos. Afortunadamente, logró poner a salvo a las niñas dentro de su vivienda. Según la parte oficial, las víctimas presentaron lesiones que tardan aproximadamente 15 días en desaparecer.

No hay detenidos

El Código Penal del Estado de Sonora, en su artículo 243, establece que a cualquier individuo mayor de edad que cause lesiones que no pongan en peligro la vida, se le impondrán: "De tres días a seis meses de prisión o de veinte a doscientos días multa, cuando la lesión tarde en sanar menos de quince días". En TRIBUNA como siempre estaremos al tanto de cualquier avance en esta noticia.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

