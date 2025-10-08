Sorprenden a Gilberto en posesión de 12 envoltorios de marihuana al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) lograron la detención de un individuo acusado de la presunta posesión de sustancias ilegales. El hecho tuvo lugar durante un recorrido de seguridad en la colonia Heberto Castillo, de Hermosillo, una zona que es considerada de alta incidencia criminal, por lo cual, la presencia policial constante busca mantener la tranquilidad de los residentes.

Para esta acción, las autoridades contaron con la participación de un binomio K-9. El agente canino, de nombre Meno, entrenado para la detección de narcóticos, armas y divisas, modificó su comportamiento al pasar cerca del ahora detenido, alertando a su manejador sobre la posible presencia de un aroma para el cual ha sido adiestrado. Esta señal, precisa y discreta, activó el protocolo de inspección por parte de los oficiales.

Los agentes procedieron a abordar a quien se identificó como Gilberto 'N', de 36 años de edad. Tras una revisión corporal apegada a los derechos humanos, le fueron encontrados entre sus pertenencias 12 envoltorios que contenían una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana. Por este motivo, se le informó sobre la causa de su detención y se le leyeron sus derechos constitucionales.

Posteriormente, tanto la persona asegurada como la materia ilícita fueron puestas a disposición del Ministerio Público correspondiente. Será esta autoridad la encargada de realizar las investigaciones pertinentes y determinar la situación jurídica del implicado. La PESP señaló que este tipo de detenciones deja en claro la eficacia de los binomios caninos como una herramienta fundamental en la estrategia de seguridad del estado.

Este mismo día, la PESP informó sobre la detención de otros cuatro individuos por narcomenudeo en Hermosillo. El grupo fue aprehendido en posesión de armas de fuego y un considerable volumen de narcóticos listos para su aparente distribución. El hecho tuvo lugar durante un operativo en las inmediaciones de la colonia Mártires de Cananea., donde los señalados viajaban en un vehículo Chevrolet.

Fuente: Tribuna