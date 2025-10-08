Terror en Puebla: Vecina halla restos humanos con signos de tortura en bolsas de basura

Amozoc, Puebla.- La mañana de este miércoles 8 de octubre de 2025 se localizaron restos humanos al interior de bolsas de basura y envueltos en cobijas sobre la Avenida Las Torres, en la colonia El Paraíso, del municipio de Amozoc de Mota, Puebla. De acuerdo con información extraoficial, agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar y confirmaron que los objetos encontrados correspondían a cuerpos de personas.

Con la llegada de más autoridades federales y municipales, se delimitó el área para que el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) levantara los indicios correspondientes. Hasta el momento, se sabe que las víctimas, de identidad desconocida, ya fueron trasladadas al anfiteatro. Asimismo, no se reportan detenidos ni sospechosos, y tampoco se ha definido ninguna hipótesis sobre el crimen.

Aparentemente, la denuncia fue realizada por una mujer que notó la presencia de tres bolsas de plástico con manchas hemáticas. En cuanto a los occisos, sus cadáveres estaban desmembrados, amarrados y presentaban signos de violencia. Cabe recordar que, el pasado 5 de octubre, se encontró otro cuerpo sin vida en el bajo puente del Periférico Ecológico, a la altura del Fraccionamiento Residencial Flor del Bosque, en Puebla.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP) acordonaron la zona para confirmar el hallazgo y notificar a la FGE, que inició las diligencias tras corroborar que los cuerpos no presentaban signos vitales. Según medios locales, tras examinar los restos, paramédicos de Amozoc determinaron finalmente que llevaba al menos cinco horas de fallecido.

La inseguridad en la entidad continúa mostrando cifras preocupantes. Incluso, el vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ofreció un par de declaraciones sobre la situación y señaló que actualmente las zonas con mayor presencia de crimen organizado y actos delictivos son Puebla capital, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Izúcar de Matamoros y Chignahuapan.

