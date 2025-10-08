Tragedia en Guasave: Trabajador muere al caer del cuarto piso de un hotel en construcción

Guasave, Sinaloa.- El pasado martes 7 de septiembre de 2025, alrededor de las 19:00 horas, se confirmó el fallecimiento de un joven que había ingresado gravemente herido a la clínica 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De acuerdo con información extraoficial, el hombre cayó desde el cuarto piso de un hotel en construcción, ubicado en la colonia Stase, sobre la carretera Internacional México 15.

La víctima fue identificada como Carlos, de 34 años, quien al momento del incidente se encontraba en horario laboral. Sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen por completo las causas del accidente. Debido a que las investigaciones por parte de las autoridades locales ya comenzaron, en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier avance.

Con el objetivo de corroborar el deceso de Carlos, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al nosocomio para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a una funeraria para realizarle la necropsia de ley y continuar con las averiguaciones. Una vez concluidas las revisiones, el cadáver será llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde podrá ser reclamado por sus familiares.

En otro caso similar, también ocurrido en septiembre, un trabajador cayó desde una estructura de varios metros de altura en el rastro Tipo Inspección Federal, ubicado en la comunidad de Guayparime. El afectado, identificado como Jesús Manuel, de 33 años, logró sobrevivir al accidente. En el lugar se presentaron agentes municipales, quienes lo encontraron tendido boca arriba. Al ser interrogado, el hombre explicó que se encontraba dando mantenimiento a los motores del cuarto frío cuando se recargó en un barandal, lo que provocó la caída.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui