Violencia en Nuevo León: Hombre es atacado a balazos y muere en plena vía pública

Apodaca, Nuevo León.- La noche de este martes 7 de octubre de 2025, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Nuevo León y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones del municipio de Apodaca, luego de que se reportara la presencia de una persona inconsciente sobre la vía pública en la colonia Pueblo Nuevo. De inmediato se activó el Código Rojo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron ayer, martes 7 de octubre de 2025, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, en la calle Río Tamesí, donde vecinos alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, tras escuchar detonaciones de arma de fuego y percatarse de que un hombre yacía sobre el pavimento. Rápidamente se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Apodaca y de la Policía Estatal.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades investigan homicidio en Apodaca, Nuevo León. Foto: Facebook

Minutos después del reporte, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales; señalaron que presentaba múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. El lugar fue rápidamente acordonado por elementos de seguridad municipal para permitir el arribo de agentes de investigación.

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó el levantamiento de evidencias, incluyendo casquillos percutidos y otros indicios que podrían aportar información sobre la agresión. A la fecha de publicación de esta nota, la víctima no ha sido identificada oficialmente, pero se presume que se trata de un hombre de entre 30 y 40 años de edad.

Testigos indicaron que, tras los disparos, personas desconocidas habrían huido del lugar en un vehículo, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. Los cuerpos de seguridad mantienen la investigación abierta para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la autopsia correspondiente y la identificación formal. Mientras tanto, las autoridades estatales continúan con las indagatorias, revisando cámaras de videovigilancia en la zona y recabando testimonios de los residentes del sector.

Fuente: Tribuna del Yaqui