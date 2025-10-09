Alerta en Sonora: Menores quedan atrapados en el elevador de una tienda departamental

Guaymas, Sonora.- Durante la noche del miércoles 8 de octubre de 2025 se reportó que dos menores de edad quedaron atrapados al interior del elevador de una tienda departamental, en hechos registrados en el sector norte del municipio de Guaymas, Sonora. Elementos policíacos y personal de los servicios de emergencia se trasladaron hacia el lugar, en donde, después de ejecutar las maniobras necesarias, lograron rescatar a los jóvenes.

De acuerdo con los primeros reportes del caso, los adolescentes fueron identificados preliminarmente como Germán 'N' y Matías 'N', ambos de 13 años de edad. Trascendió que, al momento en el que las víctimas intentaron hacer uso del elevador, el mecanismo dejó de funcionar con ellos dentro. Es por ello que solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio, quienes se encargaron de rescatar y salvaguardar la integridad de los jóvenes.

Inclusive, el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, José Ángel Burruel Mariscal, así como el responsable de Atención a Emergencias de la dependencia, José Uribe, se presentaron en el sitio para ayudar en las labores. Una vez que se consiguió abrir las puertas del elevador, uno de los afectados tuvo que recibir atención médica en el lugar, ya que presentó una crisis nerviosa; sin embargo, la situación no requirió su traslado a un centro médico.

Cabe mencionar que, tras poner a salvo a Germán 'N' y Matías 'N', elementos de Protección Civil de Guaymas se encargaron de realizar una inspección y determinaron suspender la operación de este equipo, esto hasta que representantes de la tienda departamental presenten un dictamen técnico para demostrar su correcto funcionamiento y así evitar otro situación como esta.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/4TW4HOsHGb pic.twitter.com/662ulyOVT3 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 9, 2025

Rescatan a bañista en San Carlos

En otro caso registrado la tarde del miércoles en el punto turístico de San Carlos, perteneciente al municipio de Guaymas, un joven fue rescatado tras meterse al mar, el cual en ese momento presentaba un oleaje y corriente fuerte. Elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y del Rescate lograron ponerlo a salvo, evitando así que se registrara una tragedia. Hasta el momento se desconoce la identidad del bañista.

#Seguridad | ¿Otra tragedia en playa de San Carlos? Joven es salvado de morir ahogado (VIDEO) uD83CuDFD6?uD83DuDEA8https://t.co/0ZM7rSTz8i — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui