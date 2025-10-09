Cae 'El Farrukito', protagonista de video viral; lo sorprendieron con droga en Tepito

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ejecutaron la detención de un hombre identificado como Christian Abraham 'G', alias 'El Farrukito', quien fue sorprendido mientras presuntamente se encontraba comercializando marihuana en las inmediaciones de la colonia Morelos, en el corazón del barrio de Tepito. De acuerdo con datos de Milenio, el hombre de 32 años ya había estado en prisión anteriormente.

El caso lo dio a conocer el reconocido periodista y presentador de C4 en Alerta, Carlos Jiménez, quien indicó que el sujeto fue aprehendido el miércoles 8 de octubre por parte de policías capitalinos. El individuo, que alcanzó notoriedad en redes sociales luego de que se difundiera un video suyo en el que aparece bailando y con una michelada en la mano, quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación en Azcapotzalco para definir su situación jurídica.

Detienen a 'El Farrukito' de Tepito. Christian Gutiérrez, 'El Farrukito', se hizo 'famoso' con este video en el que estaba briago, bebiendo michelada y bailando en el barrio. Agentes de inteligencia de @SSC_CDMX lo detuvieron vendiendo marihuana en La Morelos", escribió el comunicador en la red social X.

Agentes de la SSC detectaron a 'El Farrukito 'mientras fumaba un cigarro en el cruce de la avenida Vidal Alcocer y la calle República de Costa Rica, en la mencionada demarcación. Los uniformados percibieron un olor a marihuana, por lo que se acercaron a él y le realizaron una revisión preventiva, asegurando así 106 bolsas de plástico con la hierba verde, una pipa de vidrio, un celular y dinero en efectivo.

Derivado de los hechos, los oficiales arrestaron a Christian Abraham 'G', le leyeron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, lo presentaron ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, instancia que se encargará de definir su futuro con base en las indagatorias complementarias. Al ser presentado ante autoridades ministeriales se tuvo conocimiento que cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo en 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui