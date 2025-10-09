Capturan a tres integrantes de célula delictiva en Hermosillo; aseguran pistola y droga

Hermosillo, Sonora.- Fuerzas de seguridad de los tres niveles de Gobierno realizaron una diligencia de cateo en un domicilio de la colonia Camino Real, de Hermosillo. El operativo, ejecutado de manera conjunta por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), culminó con la detención de tres personas y el decomiso de evidencia por delitos contra la salud.

Durante la intervención, autorizada por un juez, las autoridades detuvieron a Yareli Guadalupe 'N', de 18 años de edad; Ángel Orlando 'N', de 29 años; y Luis Alonso 'N', de 39 años. Según informaron las corporaciones, los tres individuos ya contaban con antecedentes penales por diversos delitos, entre los que se incluyen narcomenudeo, violencia familiar, lesiones y conducción punible de vehículos, lo que sugiere una posible reincidencia criminal.

Como resultado de la inspección del inmueble, personal de Servicios Periciales documentó y aseguró una serie de indicios. Entre ellos se encuentran un arma de fuego tipo pistola calibre .22, una bolsa que contenía una sustancia granulada con las características físicas de la metanfetamina, también conocido como crystal, y una báscula gramera, instrumento comúnmente utilizado para la dosificación y venta de estupefacientes.

Tanto los detenidos como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Esta autoridad será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica de los implicados y su probable responsabilidad en los hechos. Asimismo, se realizarán los análisis balísticos pertinentes al arma de fuego para verificar si ha sido utilizada en otros crímenes ocurridos recientemente.

De la misma manera, la PESP informó ayer miércoles sobre la detención de cuatro individuos en Hermosillo. El grupo fue aprehendido en posesión de armas de fuego y un considerable volumen de narcóticos listos para su aparente distribución. El hecho tuvo lugar durante un operativo en las inmediaciones de la colonia Mártires de Cananea, donde fueron hallados en posesión de mil 400 dosis de droga.

