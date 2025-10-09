Choque en Cajeme: Embisten y lesionan a motociclista en el fraccionamiento Villa Bonita

Cajeme, Sonora.- A pesar de los constantes llamados por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los accidentes de tránsito cada vez son más frecuentes en el municipio de Cajeme. En esta ocasión, un nuevo percance de este tipo se registró en el fraccionamiento Villa Bonita, ubicado al sur de la comisaría de Esperanza, el cual dejó como saldo preliminar a un motociclista lesionado, por lo que se requirió de la presencia de las autoridades locales y los servicios médicos.

De acuerdo con los datos preliminares del caso, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 07:30 horas de este jueves 9 de octubre de 2025, cuando el conductor de la unidad ligera, que circulaba sobre el boulevard Villa Bonita y Vista Hermosa, fue impactado por un automóvil particular. Posteriormente, paramédicos de Cruz Roja Mexicana se presentaron en el lugar de los hechos, en donde le brindaron los primeros auxilios al motociclista, quien aún no ha sido identificado.

Una vez estabilizados, los socorristas trasladaron a la víctima hacia un hospital cercano de la localidad para recibir atención médica, aunque no trascendió cuál es la magnitud de las lesiones que sufrió. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al área para realizar el Informe Policial Homologado (IPH) y determinar el deslinde de responsabilidades. Por su parte, oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) resguardaron el perímetro durante el peritaje correspondiente.

Cabe mencionar que, apenas en junio del presente año, Luis Chávez Chávez, comandante de Tránsito Municipal de Cajeme, hizo un llamado a los automovilistas a respetar los límites establecidos para evitar tragedias. Entre las causas principales por las que se registran los incidentes viales se encuentra el uso del celular mientras se conduce, la distracción al volante, y la falta de respeto a señales de tránsito, altos y semáforos.

Explota transformador en Ciudad Obregón

En otro hecho ocurrido durante la tarde del miércoles 8 de octubre, un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó un conato de incendio en la infraestructura ubicada en el fraccionamiento Misión del Real, al sureste de la región. El siniestro, registrado sobre la banqueta, entre las calles Misión del Real entre Obrero Mundial y Real de Marbella, se debió por una supuesta falla técnica, por los que los servicios de emergencias se encargaron de la situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui