Choque entre motoneta y camioneta en la Ladrillera deja una mujer lesionada en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Otro accidente vial tuvo lugar el pasado miércoles 8 de octubre de 2025 en Ciudad Obregón; se trata de un impacto entre una motoneta y una camioneta tipo pick up que dejó como saldo una mujer lesionada. Los hechos sucedieron en la colonia Ladrillera, hasta donde acudieron las autoridades para auxiliar a los implicados.

De acuerdo con la información compartida, los hechos sucedieron poco antes de las 16:00 horas del pasado miércoles en las calles Morelos y Bacanora del asentamiento urbano antes mencionado, donde la motoneta impactó contra la pick up debido a que esta no le cedió el paso. La mujer lesionada fue identificada como Rosario Guadalupe G. A., de 22 años, quien, de acuerdo a paramédicos de la Cruz Roja, no ameritó su traslado a un hospital; solamente se le dio.

Al lugar llegaron elementos de Tránsito Municipal que acudieron al área para realizar el Informe Policial Homologado (IPH) y determinar el deslinde de responsabilidades. Por su parte, oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) resguardaron el perímetro durante el peritaje correspondiente.

La mujer tripulaba una Italika, modelo 2021, negra con rojo, en la cual se desplazaba por la calle Morelos de oriente a poniente y, al llegar a la rúa Bacanora, se impactó con una pick up Dodge Ram que le cortó la circulación. La camioneta era conducida por Lugardo P. V., de 41 años. Por el impacto, la motociclista cayó al pavimento sufriendo lesiones y golpes leves en diferentes partes del cuerpo. Los daños materiales por este hecho se cuantifican en alrededor de cinco mil pesos.

Embisten y lesionan a motociclista en Villa Bonita

En otro hecho similar, se registró otro percance entre una moto y un vehículo, aproximadamente a las 07:30 horas de este jueves 9 de octubre de 2025, cuando el conductor de la unidad ligera, que circulaba sobre el boulevard Villa Bonita y Vista Hermosa, fue impactado por un automóvil particular. Posteriormente, paramédicos de Cruz Roja Mexicana se presentaron en el lugar de los hechos, en donde le brindaron los primeros auxilios al motociclista, ya que resultó con varias lesiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui