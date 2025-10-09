Ciudad Obregón: Detienen a cuatro personas por narcomenudeo y desmantelamiento de casa

Ciudad Obregón, Sonora. - Cuatro personas, una mujer y tres hombres, fueron detenidas en diferentes puntos de Ciudad Obregón, por lo que ahora enfrentan cargos por la probable comisión de delitos contra la salud y robo a casa habitación. La acción fue realizada por un operativo mixto compuesto por agentes de la Policía Municipal, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Secretaría de Marina (Semar).

El primer arresto tuvo lugar en la colonia Benito Juárez, durante un recorrido de vigilancia preventiva. En calle 6 de Abril y el callejón Ferrocarril, los oficiales identificaron y abordaron a Adalberto 'N', de 33 años de edad, y a Nadia Coral 'N', de 27 años. Tras una inspección, se les encontraron 31 envoltorios que contenían una sustancia con las características de un narcótico. Ante la evidencia, ambas personas fueron aseguradas y puestas bajo custodia.

En un hecho separado, las autoridades respondieron a un reporte ciudadano canalizado a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i). La alerta informaba sobre un posible robo en proceso en un domicilio de la colonia Centro, donde presuntamente se estaba desmantelando la propiedad. Al llegar al lugar, elementos de la Policía Municipal y de la Marina sorprendieron a dos personas.

Se trata de Jesús Alejandro 'N', de 27 años, y Leopoldo 'N', de 40 años. A los sospechosos se les incautaron fragmentos de cobre, un desarmador y un martillo, herramientas vinculadas al acto ilícito. Los cuatro detenidos, junto con el material probatorio asegurado en ambos casos, fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Cajeme para ser puestos a disposición de las instancias correspondientes.

Hace unos días se informó que, durante dos operativos efectuados en Cajeme, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de la Secretaría Marina lograron la detención de dos personas del sexo masculino, esto al ser encontrados en posesión de sustancias ilegales. Ambas corporaciones reiteraron que este tipo de acciones forman parte de las labores de vigilancia y prevención del delito.

Fuente: Tribuna