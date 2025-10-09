Código Rojo en Veracruz: Ataque armado en hotel de Tuxpan deja 3 muertos y 2 heridos

Tuxpan, Veracruz.- La tarde de este jueves 8 de octubre de 2025, un hotel en Tuxpan, estado de Veracruz, se convirtió en escenario de un ataque armado que dejó un saldo de tres personas fallecidas y cinco más lesionadas. El incidente ocurrió sobre la avenida Cuitláhuac, en la colonia Azteca. Se detalló que sujetos armados ingresaron a un hotel llamado El Dorado y dispararon contra quienes se encontraban en el lugar, para después escapar sin ser identificados.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque, ocurrido alrededor de las 17:00 horas, tiempo local, causó pánico entre la población, además de que movilizó a elementos de diferentes órdenes del Gobierno Estatal y Federal; sin embargo, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y de Protección Civil enfrentaron dificultades para llegar al hotel debido a inundaciones provocadas por la lluvia en la zona.

Los hechos ocurrieron el día de ayer en Tuxpan.

A pesar de esto, al arribar al lugar, los Servicios de Emergencia pudieron certificar la muerte de tres personas. Asimismo, los socorristas señalaron que otras dos personas resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. En tanto, las autoridades locales acordonaron la zona en espera de la llegada de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz (FGE).

Al mismo tiempo, la Policía Municipal de Tuxpan, de la Policía Estatal de Veracruz y de la Guardia Nacional, desplegaron un operativo para localizar a los responsables del ataque; no obstante, hasta el momento, no se han identificado a los responsables ni se han reportado personas detenidas. En paralelo, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos legales y la identificación oficial.

La FGE de Veracruz continúa con las investigaciones para determinar el móvil del ataque, así como para dar seguimiento a los posibles implicados en el hecho violento. Mientras tanto, las autoridades continúan reforzando la vigilancia y realizando operativos de búsqueda para dar con los responsables y garantizar la seguridad de la población en Tuxpan y sus alrededores.

