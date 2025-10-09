Dan muerte a pasajero de servicio de plataforma en Culiacán; acababa de salir de prisión

Culiacán, Sinaloa.- Cuando apenas se subía a un automóvil de una conocida plataforma de viajes, un pasajero fue ejecutado a balazos por gatilleros desconocidos en el estacionamiento de una plaza que se ubica en el fraccionamiento Terranova, en el sector de Bugambilias, al poniente de Culiacán. De forma preliminar se informó que el hoy occiso era de aspecto joven, tez morena y complexión robusta, quien vestía con una camisa azul marino y pantalón de mezclilla al momento del ataque armado.

De acuerdo con información de medios locales, el fallecido fue identificado como José Antonio 'N', de 37 años de edad y originario de Ahome. Trascendió que fue posible identificarlo gracias a que llevaba consigo documentos personales, además se dijo que el mismo día de su homicidio salió del Centro Penitenciario de Aguaruto, en donde cumplió una condena de cinco años por tráfico de metanfetamina tras ser detenido en el año 2019.

Se indicó que el individuo fue capturado por delitos contra la salud en modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina. Aproximadamente a las 20:10 horas, las líneas de emergencias del 9-1-1 recibieron un reporte sobre un hombre lesionado, por lo que se desplegó una intensa movilización de las diferentes corporaciones policíacas.

José Antonio pidió un servicio de plataforma en el sector de Terranova y, durante el viaje, le relató al conductor que iba saliendo del penal, entre otros detalles de su vida, cuando, de pronto, una camioneta cerrada les comenzó a disparar y perseguir hasta privarlo de la vida en una conocida plaza de Bugambilias", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

#Culiacán uD83DuDEA8uD83DuDE94| Ejecutan a pasajero de didi en el sector Bugambilias; el chofer corrió y resultó ileso tras el ataque

El hecho ocurrió sobre Las Torres en el estacionamiento de una plaza. pic.twitter.com/nOYelVrFr0 — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) October 9, 2025

El conductor del automóvil Spark, color rojo, descendió de la unidad y se refugió dentro de una farmacia de una plaza comercial, la cual se ubica sobre el bulevar Las Torres, a lado de una privada de nombre Urbiquinta. A su llegada, fuerzas del orden encontraron el vehículo con impactos de bala en el cristal trasero del lado del piloto y también en la carrocería del mismo costado. Además se localizó una franela color amarilla y dinero en efectivo.

Elementos de la Policía Municipal de Culiacán y de la Secretaría de Marina se movilizaron hacia la ubicación, en donde confirmaron que José Antonio ‘N’ se encontraba sin vida a bordo del vehículo anteriormente descrito. Tras delimitar el perímetro, se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, quien se encargó de las diligencias correspondientes para que el cuerpo fuera trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

uD83DuDEA8uD83DuDCA5 Gatilleros interceptaron un auto de servicio de plataforma y ejecutaron al pasajero en el sector Bugambilias, Culiacán, por el bulevar Las Torres. El chofer logró correr y resultó ileso del atentado | #Adiscusión pic.twitter.com/GvAFblNrd4 — Adiscusión Diario (@adiscusion) October 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui