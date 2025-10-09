Ejecutan a hombre al noreste de Ciudad Obregón; sicarios lo sorprendieron a balazos

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la noche de este jueves 9 de octubre, se registró un ataque armado en el sector noreste de Ciudad Obregón, hecho que resultó en el muerte de una persona del sexo masculino. El reporte inicial sobre disparos de arma de fuego fue recibido a través de las líneas de emergencia alrededor de las 18:30 horas, situación que derivó en una fuerte movilización de diversas corporaciones de seguridad.

El suceso tuvo lugar puntualmente en la esquina de las calles Agustín Lara y Carmen Serdán, de la colonia Cajeme, frente a una tienda de autoservicio. De acuerdo con testimonios recabados en el sitio, sujetos armados interceptaron a la víctima y abrieron fuego en su contra en la vía pública. Acto seguido, los agresores se dieron a la fuga inmediatamente con rumbo desconocido antes del arribo de las autoridades.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios, sin embargo, tras revisar al hombre, confirmaron que ya había fallecido. El cuerpo quedó tendido sobre la banqueta. Aunque su identificación está pendiente, de manera extraoficial trascendió que la víctima respondía al nombre de Axel o César, con una edad estimada entre 35 y 40 años, y quien al parecer era vecino de la misma colonia Cajeme.

La escena del crimen fue asegurada y acordonada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme con el fin de preservar los indicios balísticos y otras evidencias. Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) inició las indagatorias de campo correspondientes.

La víctima fue encontrada tendida sobre la vía pública

El Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del traslado del cuerpo a sus instalaciones para los trámites legales y su posterior identificación. Hasta el cierre de esta nota, no se ha reportado la detención de personas relacionadas con este homicidio. Este hecho supone el rompimiento de la paz que había perdurado en Ciudad Obregón en los últimos 2 días, lapso de tiempo en el que no habían presentado balaceras.

Fuente: Tribuna