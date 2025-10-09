Encuentran sin vida, maniatado y con una bolsa en la cabeza a octogenario en Tonalá

Tonalá, Jalisco.- Maniatado y con una bolsa en la cabeza es cómo fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de 85 años de edad aproximadamente, en hechos registrados en el municipio de Tonalá, Jalisco. Según el testimonio de vecinos y familiares, el octogenario abandonó su domicilio bajo circunstancias que generaron sospechas y posteriormente fue encontrado sin vida. El sujeto de la tercera edad también presentaba golpes visibles, lo que indicaría un ataque deliberado y planificado.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, el hallazgo se registró en el cruce de las calles Lila y Pasionaria, en las inmediaciones de la colonia Camichines II, hasta donde arribaron elementos de la Policía Municipal de Tonalá y de la Secretaría de Seguridad de Jalisco tras recibir una llamada de auxilio. Hasta el momento se desconoce la identidad del hoy occiso, así como la del presunto responsable del atroz crimen.

El homicidio del octogenario se suma a una creciente serie de incidentes violentos en el municipio, lo que ha motivado un reforzamiento de la vigilancia y patrullajes por parte de la Policía de Tonalá y la Estatal", explicó el medio anteriormente citado.

En Lila y Viña en la Colonia Los Camichines II en Tonalá un hombre de 80 años fue maniatado, asesinado a golpes y le colocaron una bolsa en la cabeza, el causante fue su propio nieto el cual fue retenido por familiares y amigos quienes le dieron una brutal golpiza pic.twitter.com/QWXVCxyAwQ — JALISCO ROJO OFICIAL (@JaliscoRojo) October 9, 2025

La Policía Estatal, en coordinación con personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, se encargaron de las diligencias correspondientes para determinar la secuencia exacta de los acontecimientos y el móvil del homicidio. El cuerpo del adulto mayor fue trasladado a la morgue de la localidad, en donde los médicos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses van a realizar la necropsia de ley y quedará bajo resguardo de la autoridad competente.

Las pruebas pertinentes permitirán establecer la causa exacta de la muerte y reunir evidencia científica que pueda ser utilizada durante el proceso judicial. La investigación se mantiene en curso y las autoridades han solicitado a la población que colabore proporcionando cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el caso. El supuesto asesino fue detenido y quedó a disposición de las instancias correspondientes mientras se desarrollan las indagatorias complementarias.

#AlertaNocturna uD83DuDEA8 | Un hombre de 80 años de edad aproximadamente fue asesinado en la colonia Los Camichines 2, municipio de Tonalá. Estaba maniatado y con una bolsa en la cabeza.



uD83DuDCF9 Vicente Torres @vtorresalf pic.twitter.com/eeikr7yvZw — Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) October 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui