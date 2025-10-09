Estaba atado de pies y manos: Hallan cuerpo baleado dentro de domicilio en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Las autoridades de Sonora abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos relacionados con el hallazgo de un hombre sin vida durante la madrugada de este jueves 9 de octubre en un domicilio de la colonia El Ranchito, en la zona oriente de Hermosillo. La víctima, que aún no ha sido identificada de manera oficial, presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego y estaba maniatada.

El suceso fue reportado aproximadamente a las 2:00 horas, cuando residentes del callejón Abelardo L. Rodríguez y la calle Ducto se comunicaron a las líneas de emergencia tras escuchar varios disparos en las inmediaciones. Al lugar acudieron como primeros respondientes agentes de la Policía Municipal, quienes aseguraron el perímetro. Paramédicos de la Cruz Roja también llegaron al sitio, confirmando la muerte de la persona localizada.

Dentro de la vivienda, en una de las recámaras, fue encontrado el cuerpo de dicho hombre de entre 25 y 30 años de edad. De acuerdo con los primeros informes, se trata de una persona de complexión delgada y tez morena clara. Como señas particulares, presentaba barba, bigote y múltiples tatuajes en los brazos, entre los que se distinguían figuras de ángeles, barajas, las iniciales "LV" y una imagen de la Santa Muerte.

El cuerpo se encontraba atado de pies y manos con cintas de tela. Durante la inspección inicial, se localizó una credencial de elector a nombre de Manuel Alejandro 'N', cuyas características fisonómicas coinciden con las del occiso, por lo que se considera una línea principal para su identificación formal. Las primeras indagatorias, basadas en testimonios, sugieren que al menos tres individuos vestidos con ropa oscura habrían irrumpido en el domicilio momentos antes del ataque, para después darse a la fuga.

Personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hizo cargo del procesamiento de la escena del crimen, llevando a cabo el levantamiento de indicios balísticos y otras evidencias que serán integradas a la investigación. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia que permitirá determinar la causa exacta del fallecimiento y proceder con los protocolos de identificación.

Fuente: Tribuna