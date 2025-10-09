Estaban comprando tortillas: Ataque armado deja un muerto y un herido en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este jueves 9 de octubre de 2025 se registró un nuevo ataque armado sobre la avenida principal de la sindicatura de Aguaruto, ubicada al poniente de Culiacán, en donde asesinaron a balazos a dos tripulantes de un vehículo Nissan March, color gris. El violento hecho dejó como saldo preliminar a un hombre muerto y a otro lesionado que tuvo que ser llevado a un hospital, mientras que autoridades de los diferentes niveles de gobierno se movilizaron hacia el lugar de los hechos.

Según datos recabados por el portal de noticias Los Noticieristas, uno de los afectados fue identificado como Rodrigo 'N', de 44 años de edad, quien cargaba un paquete de tortillas y perdió la vida instantáneamente a causa de los impactos de bala, mientras lo esperaba Luis Ignacio 'N', de entre 40 a 45 años, en el asiento del copiloto. Luis Ignacio 'N' resultó lesionado durante el atentado, por lo que recibió atención médico y posteriormente lo trasladaron a un nosocomio de la capital sinaloense.

La agresión a balazos habría ocurrido alrededor de las 14:00 horas de la tarde cuando se alertaba al sistema de emergencias 911 sobre dos personas lesionadas por disparos de arma de fuego frente a una conocida tienda de carnes de la zona", detalló el medio anteriormente citado.

#Culiacán uD83DuDEA8Un hombre muere y otro más resulta herido tras ataque armado en Aguaruto. uD83DuDC47uD83DuDE2Fhttps://t.co/PvT1E0Ok8s pic.twitter.com/qyPdMvZIfd — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) October 9, 2025

Agentes de la Policía Municipal de Culiacán se presentaron en el sitio y acordonaron el área, mientras que elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) resguardaron el perímetro. Posteriormente, personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de realizar los trabajos de campo en el sitio para recabar toda evidencia y así integrar la respectiva carpeta de investigación.

Agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por su parte, cumplieron con las diligencias correspondientes para que el cuerpo pudiera ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le realizará la necropsia como lo estipula la ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público. Finalmente, el vehículo siniestrado fue remolcado a la pensión de Bienes Asegurados de la Fiscalía de Sinaloa.

Fuente: Tribuna del Yaqui