FOTOS: Vehículo se sale del camino frente a Central de Abastos en Ciudad Obregón; conductor sobrevive

Ciudad Obregón, Sonora.- Tremendo accidente fue el que sufrió un vehículo al salirse del camino frente a la Central de Abastos de Ciudad Obregón esta mañana de jueves 9 de octubre de 2025; el conductor sobrevivió y narró los hechos a las autoridades. Aquí los detalles de este aparatoso incidente vehicular.

De acuerdo con información sobre los hechos, el accidente se registró cerca de las 9:00 horas en la Carretera Internacional México 15 frente a la Central de Abastos, como ya se mencionó. Un automóvil tipo sedán, de la marca Toyota, línea Yaris, de color gris plata, con placas del estado de Sonora, se desplazaba sobre la rúa con dirección al sur. Sin embargo, al pasar por la calle 300, el conductor perdió el control de la unidad; así fue como se salió de la cinta asfáltica, sobre su extrema derecha.

Aunque nervioso y asustado por los hechos, el conductor pudo hacer las maniobras necesarias para que el auto no se volcara y continuó varios metros hasta que se impactó contra un montículo de tierra y escombro. De esta forma, se logró detener la marcha del vehículo; esto ocasionó daños materiales, al menos en la carrocería. El conductor resultó ileso, salvó el susto, pero no fue necesario su traslado al hospital.

Tras el accidente, al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal, así como elementos de Tránsito, de la Guardia Nacional (GN), división Caminos, que se encargaron de tomar nota de los hechos y apoyar al automovilista para realizar el proceso correspondiente. Pese a los sucesos, no hubo necesidad de cerrar la circulación del paso en la México 15.

¿Qué hacer en caso de perder el control de un automóvil?

De acuerdo con las autoridades en materia de prevención y las agencias aseguradoras, al perder el control de un vehículo, se debe mantener la calma y soltar el acelerador, además de ir bajando la marcha de forma gradual, esto evitando frenadas o volantazos bruscos. Además, se recomienda hacer pequeños movimientos de volante para poder corregir la ruta. Aquí otras recomendaciones:

Mantén la calma

Suelta el acelerador

Frena con moderación

Gira el volante con suavidad

Contra-giro (para sobreviraje)

Freno ligero (para subviraje)

Busca una salida segura

