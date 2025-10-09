FUERTE ATAQUE armado: Balean a policía municipal en Hermosillo; queda herido de gravedad

Hermosillo, Sonora.- En un fuerte ataque armado fue baleado un policía municipal en Hermosillo, capital de Sonora. Se reporta que los hechos sucedieron en la colonia 4 Olivos y que el elemento quedó herido de gravedad; de acuerdo con la información que se ha compartido, los presuntos sicarios habrían utilizado armas largas para balear un módulo de la policía que se encuentra en el sector mencionado.

Los hechos sucedieron poco después de las 15:00 horas de este jueves 9 de octubre por la calle Huasabas y Las Torres en la colonia 4 Olivos. La información extraoficial señala que al lugar llegó un vehículo Sedán de color blanco y de este descendió un hombre con un arma larga, mientras el conductor quedó a bordo del automóvil. Tras unos minutos, el sujeto que se bajó del auto rafagueó el módulo de respuesta inmediata que se ubica en la colonia y el oficial de policía recibió impactos de bala, quedando gravemente herido. Tras cumplir con su cometido, subió nuevamente a la unidad y escaparon con rumbo desconocido.

Comando armado rafaguea a policía municipal en Hermosillo; queda herido de gravedad

Tras los hechos, se activó un fuerte operativo policial sobre el bulevar Morelos y zonas cercanas al norte de la ciudad, en busca de los presuntos responsables del ataque. Elementos de la Policía Municipal, Estatal, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de Marina (Semar) participan en el despliegue. Al lugar llegaron los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para comenzar a recopilar la evidencia que les permita avanzar en las investigaciones de este hecho.

Hasta la publicación de esta nota solo se había dado a conocer que se desplegó un intenso operativo en la zona para dar con los presuntos responsables de los hechos, pero las autoridades no han emitido algún comunicado de los hechos. Se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles, así como el estado de salud del policía.

Comando armado rafaguea a policía municipal en Hermosillo; queda herido de gravedad

Asesinan a uno en colonia Obeliscos

Mientras que en otro hecho, este mismo jueves se registró un ataque armado en un domicilio del fraccionamiento mencionado, al sur de Hermosillo, que dejó como saldo una persona sin vida y otra más lesionada. El hecho provocó una intensa movilización de diversas corporaciones de seguridad en la zona.

uD83DuDEA8#AHORA hieren a elemento municipal de la @Policia_HMO en Blvd las torres. Delincuentes utilizaron armas largas para balear el centro de atención de la corporación.



En espera de información oficial uD83DuDC47uD83CuDFFB pic.twitter.com/6MZU0MBmge — Michelle Rivera (@michelleriveraa) October 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui