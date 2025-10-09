García Harfuch confirma captura del 'Llanero', presunto líder de extorsiones en Michoacán

Ciudad de México.- Las autoridades dieron un nuevo golpe al crimen este jueves 9 de octubre. Durante las primeras horas del día, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de Jhon Mario 'N', conocido como el 'Llanero', quien presuntamente encabezaba una red dedicada al cobro de extorsiones a productores de limónen el estado de Michoacán.

El arresto fue resultado de un operativo interinstitucional realizado en la localidad de Pizándaro, municipio de Buenavista, como parte de las acciones federales para proteger las actividades agrícolas en la región de Tierra Caliente, de acuerdo con el comunicado de la SSPC. Asimismo, el titular de la dependencia Omar García Harfuch, señaló que la captura fue posible tras trabajos de inteligencia e investigación enfocados en frenar las afectaciones al sector agrícola provocadas por grupos criminales que operan en la entidad.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, elementos de, @Defensamx1, @SSPCMexico ,@GN_MEXICO_, @FGRMexico,@SSeguridad_Mich y @FiscaliaMich detuvieron en Michoacán a Jhon Mario “N”, alias “Llanero”, relacionado con el cobro de extorsiones al sector limonero en… pic.twitter.com/IFAs5BnGAt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 9, 2025

Las autoridades identificaron al detenido como un individuo relacionado con actividades delictivas en Apatzingán y zonas cercanas, donde mantenía una estructura dedicada al cobro de "cuotas" a los productores locales.

El operativo fue coordinado por fuerzas federales y estatales con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la propia SSPC, además de contar con el respaldo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.

Durante la acción, los agentes aseguraron al presunto delincuente un arma de fuego corta con su respectivo cargador, equipo táctico, dosis de drogas y un vehículo que habría sido utilizado para sus desplazamientos. Tras su detención, 'El Llanero' fue informado de sus derechos de Ley y puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Las investigaciones apuntan a que Jhon Mario 'N' no sólo se dedicaba a las extorsiones, sino que también era encargado de reclutar y entrenar a nuevos integrantes de un grupo criminal con presencia en la región, además de fabricar artefactos explosivos de forma artesanal, lo que elevaba el nivel de riesgo para los productores y las autoridades locales.

Omar García Harfuch destacó en su cuenta de X (antes Twitter) la relevancia del operativo y reiteró el compromiso del Gobierno Federal de trabajar en coordinación con el Gobierno de Michoacán para proteger los ciclos productivos del estado y garantizar condiciones de seguridad para los trabajadores del campo.

Fuente: Tribuna del Yaqui