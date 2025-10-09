José Trinidad se metió a casa ajena, golpeó a hombre y lo estranguló con cable en Nogales

Nogales, Sonora.- Las autoridades judiciales iniciaron un proceso penal en contra de José Trinidad 'N', quien fue imputado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) como el probable responsable del homicidio de un masculino, de 38 años de edad. Tras la audiencia inicial, un juez de control dictaminó imponerle vinculación a proceso y prisión preventiva justificada como medida cautelar en lo que avanza la investigación.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el pasado 6 de septiembre, alrededor de las 17:20 horas. De acuerdo con la carpeta de investigación, el acusado presuntamente ingresó al domicilio de la víctima, de nombre Socorro Enedino 'N'. Esto sucedió en la calle Ingenieros, de la colonia Fundo Legal, de Nogales. En el interior del inmueble, se presume que agredió físicamente al hombre para posteriormente utilizar un cable para ahorcarlo.

Esto le provocó la muerte de la víctima por asfixia mediante estrangulamiento. Durante la audiencia, la FGJES presentó las evidencias iniciales recabadas, las cuales fueron considerados suficientes por el juez para establecer la probable participación de José Trinidad 'N' en el delito. La decisión de vincularlo a proceso da inicio a la etapa de investigación complementaria, un periodo en el que la Fiscalía de Sonora fortalecerá las indagatorias.

La medida de prisión preventiva se le impuso al considerar la gravedad del delito y la necesidad de garantizar el correcto desarrollo del proceso judicial. El imputado fue trasladado a un Centro de Reinserción Social (Cereso), donde seguirá el curso del proceso en su contra. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta acción "refrenda su firme compromiso con la procuración de justicia y con la garantía de que los delitos de alto impacto, como el homicidio, no queden impunes en el estado".

En otro caso reciente, un hombre llamado Jesús Leonardo 'N', de 34 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso penal como presunto responsable del delito de homicidio calificado, cometido contra una mujer en Nogales. La víctima fue identificada como Karla Melissa 'N', de 20 años, mientras que el acusado fue identificado como elemento activo de la Policía Municipal de la ciudad fronteriza.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora