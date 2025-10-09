La estrelló contra la pared: Detienen a Enrique por intentar matar a su novia en Guaymas

Guaymas, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este jueves sobre el avance en el caso de un grave episodio de violencia de género ocurrido en la ciudad de Guaymas. Un hombre identificado como Enrique 'N', de 34 años de edad, fue vinculado a proceso penal después de que fue arrestado por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en contra de quien fuera su pareja sentimental.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó ante el juez de control las evidencias recabadas en la carpeta de investigación. Dichos elementos fueron considerados suficientes para acreditar la posible participación del acusado en los hechos, por lo que la autoridad judicial determinó iniciar el proceso en su contra. Además, como medida cautelar, se le dictó prisión preventiva justificada, lo que significa que permanecerá recluido mientras se desarrolla el juicio.

El crimen que se le imputa a Enrique 'N' tuvo lugar el 30 de septiembre de 2025, en un domicilio de la colonia Fátima. Según la narrativa expuesta por la Fiscalía de Sonora, entre las 11:30 y las 12:30 horas, el individuo habría agredido físicamente a la mujer con la intención de privarla de la vida. La agresión, que incluyó amenazas verbales, consistió presuntamente en golpes directos y en proyectar a la mujer contra una pared, para después continuar el ataque mientras ella se encontraba en el suelo.

La consumación del delito fue evitada gracias a la intervención de agentes de Seguridad Pública, quienes acudieron al inmueble en respuesta a una llamada de auxilio de la víctima. Su actuación permitió el aseguramiento del agresor y el resguardo de la mujer. El juez fijó un plazo de 2 meses para concluir con la investigación complementaria, periodo durante el cual tanto la Fiscalía como la defensa podrán aportar más pruebas al caso.

FGJES obtiene vinculación a proceso contra Enrique “N” por tentativa de feminicidio



Boletín completo: https://t.co/FFC5RsqEZI pic.twitter.com/TKpCbmTUYb — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 9, 2025

Mientras tanto, Enrique 'N' ya se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Guaymas. La FGJES señaló que con esta acción "refrenda su compromiso de investigar y castigar con todo el peso de la ley los actos de violencia extrema contra las mujeres, garantizando que este tipo de delitos no queden impunes en Sonora".

Fuente: Tribuna