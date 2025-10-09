Lo balean afuera de un velorio al sur de Culiacán y muere más tarde en el hospital

Culiacán, Sinaloa.- En una jornada que ha estado marcada por la violencia, la noche de este jueves 9 de octubre de 2025 se registró una ataque armado en calles de la colonia La Florida, ubicada al sur de Culiacán, en donde se realizaba un velorio. Tras ser auxiliado por los servicios de emergencias, el individuo tuvo que ser trasladado a una clínica privada, en donde se reportó su fallecimiento minutos después de haber sido baleado.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificado de forma preliminar como Pedro Alfonso 'N', aunque no se brindaron más detalles sobre sus características generales. Los primeros reportes indican que los hechos ocurrieron alrededor de las 18:30 horas de este jueves y tuvo lugar afuera de un domicilio que se sitúa en la calle Gladiolas, entre Almendros y Valeriana, en el sector anteriormente mencionado.

Tras quedar herido, Pedro fue trasladado en vehículo particular hacia una clínica privada de la ciudad, donde fue declarado sin vida por personal médico de guardia, quienes realizaron la llamada a las líneas de emergencia del 9-1-1", detalló el medio citado sobre el desarrollo de los hechos en caso violento.

*Hombre muere tras ataque a balazos en la colonia Florida de Culiacán.*



*La víctima, identificada como Pedro Alfonso “N”, fue trasladada a un hospital, donde perdió la vida.* Autoridades resguardan la zona y realizan diligencias. pic.twitter.com/KjFbQXypCT — Contacto Revista (@ContactoRevist) October 10, 2025

Posteriormente, elementos del Ejército Mexicano se movilizaron hacia la ubicación y resguardaron el perímetro, mientras que personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el área. Por su parte, agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa cumplieron con las diligencias correspondientes para integrar la respectiva carpeta de investigación de este nuevo homicidio.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizará la autopsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público competente hasta que sus familiares lo reclamen oficialmente. Hasta el momento se desconoce datos sobre él o los responsables, por lo que se espera un informe detallado y avanzado por parte de las autoridades competentes en las próximas horas.

uD83DuDEA8 | Pedro Alfonso falleció en una clínica de #Culiacán la tarde de este jueves después de haber sido atacado a balazos en la colonia Florida https://t.co/F6kDkjenLF — Noroeste (@noroestemx) October 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui