No respetó el semáforo: Choque de dos autos deja varios lesionados en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un aparatoso accidente vehicular se registró la noche de este jueves 9 de octubre en cruce de las calles California y 6 de Abril, en la colonia Centro de Ciudad Obregón. El percance, ocurrido aproximadamente a las 19:20 horas, dejó como saldo a tres personas con lesiones que requirieron su traslado a un hospital y provocó considerables daños materiales en las dos unidades implicadas.

Los vehículos involucrados en el choque fueron un automóvil tipo sedán, perteneciente a una empresa de seguridad privada, y una furgoneta de una agencia funeraria. De acuerdo con las primeras versiones brindadas en el lugar por testigos presenciales, el conductor de la furgoneta presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, lo que provocó en el impacto directo contra el sedán que circulaba por la vía transversal.

Tras el fuerte choque, ambos vehículos quedaron con daños en sus partes frontales, obstaculizando parcialmente la circulación. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a los afectados. Se confirmó que al menos tres personas, dos hombres y una mujer, presentaban heridas de diversa consideración, por lo que fueron trasladadas a un nosocomio para recibir atención médica.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal de Cajeme se hicieron presentes para resguardar el área, dirigir el tráfico y tomar conocimiento del hecho. Los agentes iniciaron la elaboración del peritaje correspondiente para determinar de manera oficial la mecánica del accidente y deslindar las responsabilidades legales pertinentes. Por el momento no se ha revelado la identidad de las personas involucradas en el percance.

Las víctimas fueron atendidas sobre la banqueta

Otro accidente de tránsito tuvo lugar apenas ayer miércoles 8 de octubre en Ciudad Obregón; se trata de un impacto entre una motoneta y una camioneta tipo pick up que dejó como saldo una mujer lesionada. Los hechos sucedieron poco antes de las 16:00 horas, sobre las calles Morelos y Bacanora, de la colonia Ladrillera, hasta donde acudieron las autoridades de emergencia para auxiliar a los implicados.

Fuente: Tribuna