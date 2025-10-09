Operador de dompe intenta ganarle el paso al tren y provoca accidente al sur de Sonora

Etchojoa, Sonora.- Una imprudencia al volante casi termina en tragedia, cuando un camión de volteo, conocido también como dompe, fue embestido por un tren carguero con 40 furgones repletos de trigo, en hechos registrados durante la mañana de este jueves 9 de octubre de 2025 sobre las vías férreas que conectan al municipio de Etchojoa y Huatabampo. A pesar de la magnitud del accidente, por fortuna no se registraron víctimas mortales ni personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 09:00 horas de este joven a unos 600 metros de la salida de Etchojoa, cuando, según testigos oculares, el operador del dompe presuntamente ignoró las señales de advertencia e intentó ganarle el paso al tren que se aproximaba a toda velocidad. El ferrocarril no consiguió detenerse a tiempo y arrastró a la unidad de carga durante más de 180 metros.

La escena provocó tensión y alarmó a los ahí presentes. El alto impacto provocó que el chofer del camión, color anaranjado y cuya identidad aún no ha sido confirmada, resultó visiblemente aturdido y con lesiones leves, aunque no requirió ser trasladado a un centro médico. Elementos de Seguridad Pública de Etchojoa acudieron al lugar de los hechos y resguardaron el perímetro, mientras que integrantes del Cuerpo de Bomberos realizaron las maniobras de rescate.

El hecho ocurrió a la altura del Centro de Usos Múltiples (CUM) de Etchojoa.

Reinaldo Amarillas Meza, comandante de Bomberos, declaró a medios locales que el incidente se suscitó a la altura del Centro de Usos Múltiples (CUM) de Etchojoa, luego de que el conductor del dompe no acatara las debidas precauciones al intentar cruzar las vías. Asimismo, Amarillas Meza indicó que el camión de volteo sufrió pérdidas totales, aunque confirmó que el operador se encuentra fuera de peligro tras el aparatoso choque.

Paramédicos de Cruz Roja se encargaron de brindar la atención médica correspondiente a las personas involucradas. Por su parte, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizó las primeras indagatorias del caso para confirmar si se trató de una imprudencia por parte del chofer del dompe o, bien, si el vehículo siniestrado sufrió alguna falla mecánica que le impidió poder cruzar las vías del tren.

Fuente: Tribuna del Yaqui