Posibles restos del periodista desaparecido Alfredo Jiménez Mota son hallados en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Las investigaciones sobre la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en la ciudad de Hermosillo podrían tener un nuevo giro. Este jueves 9 de octubre de 2025 trascendió que el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, encabezado por Cecilia Patricia Flores, habría localizado los restos del comunicador, cuyo paradero se desconoce desde abril de 2005.

De acuerdo con información extraoficial, la localización habría ocurrido luego de que las activistas de Madres Buscadoras de Sonora recibieran un mensaje anónimo que señalaba la existencia de restos humanos en las inmediaciones del poblado Punta Chueca, en la capital de Sonora. Ante esto, organizaron una jornada de rastreo que dio resultados positivos, pues en esa zona fueron localizados diversos restos óseos.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El periodista Alfredo Jiménez Mota desapareció en 2005. Foto: Internet

De inmediato se dio aviso a las autoridades, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), así como de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes recuperaron los restos. Estos estarán bajo su resguardo mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar la identidad.

Debido a la relevancia del hallazgo, se habría solicitado formalmente al área de Servicios Periciales de la Fiscalía que realice una confronta genética con familiares del periodista Jiménez Mota, con el fin de confirmar o descartar si los restos encontrados pertenecen al reportero desaparecido hace casi dos décadas. No obstante, a la fecha de publicación de esta nota, la dependencia no ha compartido información sobre el caso.

Ceci Flores recordó que en una ocasión anterior ya se había realizado una confronta de ADN con restos localizados en otro punto, con la esperanza de identificar a su hijo desaparecido. Sin embargo, el resultado fue negativo. Añadió que esos restos aún permanecen bajo custodia de la autoridad estatal y confía en que puedan ser sometidos a nuevos análisis periciales como parte de las investigaciones vigentes.

El periodista Alfredo Jiménez Mota desapareció el 2 de abril de 2005, cuando laboraba en el periódico El Imparcial, donde se desempeñaba como reportero especializado en temas de narcotráfico, seguridad y corrupción. Su desaparición ocurrió tras publicar diversas investigaciones relacionadas con el crimen organizado en la entidad, convirtiéndose desde entonces en uno de los casos más emblemáticos de desaparición de periodistas en México.

Fuente: Tribuna del Yaqui