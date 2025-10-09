Secuestran y matan a Napoleón Rodríguez, exservidor y sobrino de exgobernador de Guerrero

Tixtla, Guerrero.- El cuerpo de Napoleón Rodríguez Campos, quien se desempeñó como secretario del ayuntamiento de Tixtla, Guerrero, fue localizado sin vida en una céntrica calle de dicho municipio. El hallazgo ocurrió un día después de que fuera privado de su libertad por un grupo de individuos armados. Según los reportes preliminares emitidos por las autoridades, el cuerpo de Rodríguez Campos, de 45 años de edad, presentaba evidentes signos de violencia física y asfixia.

Tras el descubrimiento, realizado gracias a una alerta de los vecinos de la zona, corporaciones de seguridad municipal y estatal acudieron al lugar, confirmaron el deceso y procedieron a acordonar el área para iniciar las diligencias correspondientes. La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, aunque hasta el momento no se ha informado sobre la detención de personas presuntamente implicadas en el crimen.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo, donde fue formalmente identificado por sus familiares. Este suceso se une a un trágico historial de violencia que ha afectado directamente a la familia. En junio del año anterior, Esmeralda Garzón Campos, exregidora por Morena y media hermana de la víctima, fue asesinada a balazos frente a su domicilio, pocos días después de haber ganado su puesto en las elecciones.

La familia tiene un profundo arraigo en la política local, pues Napoleón era hijo de la exdiputada priísta Violeta Campos Astudillo y sobrino del exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores. El asesinato de Rodríguez Campos no es un hecho aislado, sino que ocurre en un contexto de creciente violencia política a nivel nacional. Un informe reciente de la consultora Integralia, titulado "Violencia Política en México", documenta otros hechos similares.

Durante los primeros tres meses del año se registraron 50 asesinatos de políticos y funcionarios locales en el país. El reporte destaca que esta violencia se concentra geográficamente. De los 78 municipios afectados, el estado de Guerrero se encuentra entre los más golpeados, con nueve incidentes reportados, solo por detrás de Morelos (17), Veracruz (13), Oaxaca (12) y Puebla (11). Este patrón evidencia los altos riesgos que enfrentan quienes participan en la vida pública en diversas regiones de México.

Fuente: Tribuna