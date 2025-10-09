Son padre e hijo: Asesinan a balazos a hombre y lesionan a otro al poniente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la noche del miércoles 8 de octubre de 2025 se registró un ataque armado en las inmediaciones de la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán. El violento hecho ocurrió en unas invasiones del sector y dejó como saldo preliminar a un hombre sin vida, además de otro más lesionado que tuvo que ser trasladado a un hospital cercano de la localidad. Los reportes preliminares indican que los afectados son padre e hijo, quienes fueron identificados extraoficialmente.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, los dos individuos fueron identificados como Fernando 'N', aunque no se proporcionaron más detalles sobre ellos. Trascendió que el lesionado recibió al menos un impacto de bala en el brazo, por lo que tuvo que ser llevado a un nosocomio de la capital sinaloense, mientras que el padre perdió la vida instantáneamente al interior de la vivienda a causa de las heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:30 horas, cuando testigos de las fuertes detonaciones de proyectil de arma de fuego dieron aviso a las líneas de emergencia del 911 y alertaron a las autoridades de un hombre lesionado y su padre sin vida en la zona conocida como El Chorizo, junto al canal del Olmo", detalló el medio anteriormente citado.

Hasta el lugar acudieron paramédicos Voluntarios de Aguaruto y, tras una revisión, confirmaron que el padre ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos de la Policía Municipal de Culiacán se presentaron en el sitio y acordonaron el área. Por su parte, personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el área, en donde se localizaron cinco casquillos percutidos de arma corta.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes para que el cuerpo fuera llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), lugar en el que permanecerá bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sea reclamado oficialmente por sus familiares. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de Fernando 'N', el cual se encuentra bajo revisión médica en un nosocomio de la localidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui