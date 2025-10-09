Sorprenden a chofer de tráiler con tres autos de alta gama ocultos en garita de Sonoyta

Sonoyta, Sonora.- Durante un operativo de la Guardia Nacional (GN) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), se logró la detención de un conductor de tractocamión que intentaba introducir de manera ilegal al país tres vehículos de alta gama. El hallazgo tuvo lugar en la sección aduanera 'San Emeterio', ubicada en el municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora, un punto importante para el tránsito de mercancías.

El descubrimiento se produjo durante las labores de inspección y vigilancia que ambas corporaciones realizan en los puntos fronterizos. Al seleccionar aleatoriamente el tráiler para una revisión, los agentes federales solicitaron al conductor que detuviera su marcha. Durante la inspección del compartimento de carga, una caja refrigerada, los oficiales descubrieron que en su interior no se transportaba la mercancía esperada, sino tres automóviles ocultos.

Las imágenes difundidas por las autoridades permitieron identificar dos de los vehículos como camionetas Jeep Wrangler Unlimited, mientras que un tercero, visible parcialmente, se presume que podría ser un modelo Chevrolet Suburban. Al solicitarle la documentación que acreditara la legal importación y estancia de dichas unidades en territorio nacional, el conductor no pudo presentar ningún permiso o pedimento aduanal válido.

Ante la evidente irregularidad y la falta de documentación, los agentes procedieron con la detención del individuo en el acto. Siguiendo el protocolo, tanto el conductor como el tractocamión y los tres vehículos de lujo incautados fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Federación (AMPF). Esta instancia será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades y determinar la situación jurídica del detenido.

El tráiler que conducía el ahora detenido

Este operativo se suma a otros esfuerzos recientes para reforzar la seguridad en las aduanas sonorenses. En un caso distinto pero relacionado con la vigilancia fronteriza, agentes de la Guardia Nacional, en colaboración con el Ejército Mexicano, lograron el aseguramiento de 80 kilos de metanfetamina en la Aduana de Sonoyta. Dicha sustancia se encontraba ingeniosamente oculta en un cargamento de muebles de madera para oficina.

