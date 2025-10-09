Tenía 8 años prófugo: Detienen en México al 'Gordo Adolfo', criminal buscado en Perú

Nezahualcóyotl, Estado de México.- En una operación coordinada por diversas agencias de seguridad mexicanas, se logró la detención de Adolfo Ernesto 'N', también conocido por el alias de 'Gordo Adolfo'. Este individuo era considerado un objetivo prioritario para las autoridades de Perú, nación que lo requiere por su presunta responsabilidad en el homicidio de dos suboficiales de la Policía Nacional peruana, hecho ocurrido en el año 2016.

Según la información oficial, Adolfo Ernesto 'N' se encontraba prófugo desde hace casi una década. Tras el doble homicidio en su país de origen, por el cual varios implicados fueron aprehendidos en su momento, él logró evadir a la justicia y huyó. Reportes indican que ingresó a territorio mexicano en marzo de 2016, estableciendo su residencia en un domicilio de la colonia Las Maravillas, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Debido a la gravedad de los cargos, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) había emitido una Ficha Roja para solicitar su localización y arresto a nivel mundial. Una vez asegurado, y tras haberle informado sus derechos de ley, Adolfo 'N' fue trasladado por personal de la Marina a las instalaciones del INM en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, donde se iniciarán los procedimientos migratorios y legales correspondientes.

Se busca determinar su situación jurídica y gestionar su posterior entrega a las autoridades peruanas, para que enfrente el proceso judicial por los delitos que se le imputan. En el operativo de captura participaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM), en colaboración directa con Interpol.

Fuente: Tribuna